Τα παπούτσια που θα φοράς όλο τον Απρίλιο για άνεση και στιλ

Οι επιλογές που ταιριάζουν στον καιρό και ολοκληρώνουν κάθε look.

Ο Απρίλιος είναι ο μήνας που τα παπούτσια αλλάζουν όσο και τα ρούχα. Δεν είναι πια χειμώνας, αλλά δεν είναι και καλοκαίρι. Αυτό σημαίνει ότι χρειάζεσαι επιλογές που να λειτουργούν σε διαφορετικές θερμοκρασίες και περιστάσεις.

Τα πολύ βαριά μποτάκια αρχίζουν να φεύγουν, ενώ τα εντελώς καλοκαιρινά πέδιλα δεν έχουν ακόμη πρωταγωνιστικό ρόλο.

Το στιλ γίνεται πιο ελαφρύ, αλλά παραμένει πρακτικό.

Τα sneakers παραμένουν βασική επιλογή

Τα sneakers είναι ίσως η πιο ασφαλής και ευέλικτη επιλογή για τον Απρίλιο. Ταιριάζουν με τα πάντα, από jeans μέχρι φορέματα, και καλύπτουν όλες τις ώρες της ημέρας.

Τα λευκά ή minimal σχέδια είναι πιο εύκολα στο styling και δείχνουν πιο κομψά. Είναι ιδανικά για καθημερινότητα, γραφείο και βόλτες. Η άνεση είναι βασικό στοιχείο αυτής της εποχής.

Τα loafers για πιο κομψό αποτέλεσμα

Τα loafers επιστρέφουν δυναμικά κάθε άνοιξη. Είναι η τέλεια επιλογή όταν θέλεις κάτι πιο προσεγμένο χωρίς να καταφύγεις σε τακούνια.

Συνδυάζονται ιδανικά με παντελόνια, jeans ή ακόμη και φορέματα. Δίνουν δομή στο outfit και το κάνουν να δείχνει πιο δεμένο.

Οι μπαλαρίνες ως πιο θηλυκή επιλογή

Οι μπαλαρίνες είναι από τα πιο χαρακτηριστικά παπούτσια της άνοιξης. Ελαφριές, κομψές και εύκολες στο συνδυασμό.

Ταιριάζουν ιδιαίτερα με πιο αέρινα looks και δίνουν μια πιο soft αισθητική. Είναι ιδανικές για ημέρες που θέλεις κάτι πιο θηλυκό αλλά άνετο.

Slingbacks για πιο chic εμφανίσεις

Τα slingback παπούτσια είναι η ενδιάμεση επιλογή ανάμεσα σε κλειστό και ανοιχτό παπούτσι.

Δίνουν πιο κομψό αποτέλεσμα και μπορούν να φορεθούν από το πρωί μέχρι το βράδυ. Είναι ιδανικά για γραφείο, εξόδους ή πιο προσεγμένες εμφανίσεις.

Τα ankle boots αποχωρούν σταδιακά

Τα μποτάκια δεν εξαφανίζονται εντελώς, αλλά αρχίζουν να περιορίζονται. Φοριούνται κυρίως σε πιο δροσερές ημέρες ή βραδινές ώρες.

Σιγά σιγά όμως δίνουν τη θέση τους σε πιο ελαφριές επιλογές. Η μετάβαση γίνεται σταδιακά.

Τα πρώτα ανοιχτά παπούτσια

Σε πιο ζεστές ημέρες, κάνουν την εμφάνισή τους τα πρώτα πέδιλα ή mules.

Δεν είναι ακόμη καθημερινή επιλογή, αλλά μπορούν να ενταχθούν σε πιο ανοιξιάτικα looks. Ο Απρίλιος είναι η αρχή.

Η ισορροπία στο styling

Το σωστό παπούτσι μπορεί να αλλάξει όλο το outfit. Ένα casual look γίνεται πιο κομψό με loafers ή πιο χαλαρό με sneakers.

Το μυστικό είναι να επιλέγεις ανάλογα με τη διάθεση αλλά και τη λειτουργικότητα. Το στιλ δεν είναι μόνο εικόνα είναι και πρακτικότητα.