Τα outfits που θα φοράς κάθε μέρα τον Απρίλιο

Η τέλεια ισορροπία ανάμεσα σε layering, άνεση και ανοιξιάτικη διάθεση.

Ο Απρίλιος είναι ίσως ο πιο μπερδεμένος στιλιστικά μήνας, αλλά και ο πιο ενδιαφέρων. Ο καιρός αλλάζει συνεχώς, οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν, αλλά τα πρωινά και τα βράδια κρατούν ακόμη μια ελαφριά ψύχρα.

Αυτό σημαίνει ένα πράγμα… layering με στιλ. Ο Απρίλιος δεν θέλει βαριά ρούχα, αλλά ούτε και πλήρως καλοκαιρινά. Θέλει ισορροπία, έξυπνους συνδυασμούς και κομμάτια που προσαρμόζονται μέσα στη μέρα.

Το trench coat είναι το απόλυτο κομμάτι

Αν υπάρχει ένα item που χαρακτηρίζει τον Απρίλιο, αυτό είναι η καμπαρντίνα. Ελαφριά, κομψή και πρακτική, φοριέται από το πρωί μέχρι το βράδυ.

Σε μπεζ, εκρού ή ακόμη και πιο σύγχρονες αποχρώσεις όπως χακί ή γκρι, συνδυάζεται με τα πάντα. Από jeans και sneakers μέχρι φορέματα.

Είναι το κομμάτι που δένει όλο το outfit.

Layering χωρίς βάρος

Το layering τον Απρίλιο δεν είναι βαρύ, είναι έξυπνο. Ένα t-shirt με ένα ελαφρύ πουκάμισο, ένα λεπτό πλεκτό ή ένα blazer αρκούν.

Η ιδέα είναι να μπορείς να αφαιρείς ή να προσθέτεις κομμάτια μέσα στη μέρα χωρίς να χαλάς το look. Το outfit πρέπει να λειτουργεί σε διαφορετικές θερμοκρασίες.

Denim για κάθε περίσταση

Το denim επιστρέφει δυναμικά, αλλά σε πιο relaxed γραμμές. Straight leg, mom fit και loose jeans είναι πιο επίκαιρα από τα πολύ στενά.

Συνδυάζονται με basic tops, σακάκια ή ακόμη και πιο θηλυκά κομμάτια για contrast. Το denim τον Απρίλιο γίνεται πιο ελαφρύ και ευέλικτο.

Τα φορέματα μπαίνουν σιγά σιγά στο παιχνίδι

Τα ανοιξιάτικα φορέματα κάνουν την εμφάνισή τους, αλλά συνδυάζονται με layers. Ένα φόρεμα με σακάκι ή καμπαρντίνα είναι ιδανικό για αυτή την εποχή.

Τα floral, τα παστέλ και τα μονόχρωμα σε απαλούς τόνους κυριαρχούν. Η θηλυκότητα επιστρέφει, αλλά με πρακτικότητα.

Παπούτσια για όλες τις ώρες

Τα sneakers παραμένουν βασική επιλογή. Άνετα, ευέλικτα και κατάλληλα για όλες τις ώρες.

Τα loafers και οι μπαλαρίνες δίνουν πιο κομψή επιλογή, ενώ τα ankle boots αρχίζουν να αποχωρούν σιγά σιγά, καθώς ο Απρίλιος είναι το ενδιάμεσο και στα παπούτσια.

Χρώματα που αλλάζουν τη διάθεση

Το μαύρο δεν εξαφανίζεται, αλλά συνδυάζεται με πιο φωτεινές αποχρώσεις. Λευκό, μπεζ, ροζ, λιλά και γαλάζιο φέρνουν την ανοιξιάτικη διάθεση.

Δεν χρειάζεται έντονο χρώμα, μικρές πινελιές αρκούν. Ο Απρίλιος δεν είναι μήνας υπερβολής αλλά προσαρμογής. Το στιλ γίνεται πιο relaxed, πιο άνετο και πιο φυσικό.

Δεν ντύνεσαι για να εντυπωσιάσεις, αλλά για να κινηθείς, να νιώσεις άνετα και να απολαύσεις την αλλαγή της εποχής. Και αυτό είναι που κάνει το look να δείχνει σωστό.