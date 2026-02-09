Τα looks που φοριούνται από τώρα μέχρι την άνοιξη

Τι να φορέσεις αυτή την μεταβατική περίοδο που συνδυάζει άνεση με στιλ.

Ο Φεβρουάριος είναι ο πιο ενδιαφέρων μήνας της μόδας. Δεν είναι πια βαθύς χειμώνας, αλλά ούτε και άνοιξη. Είναι η εποχή της μετάβασης, εκεί όπου τα βαριά πανωφόρια αρχίζουν να συνδυάζονται με πιο ανάλαφρα υφάσματα και τα σκούρα χρώματα δίνουν χώρο σε πιο φωτεινές αποχρώσεις.

Τα χρώματα του Φεβρουαρίου

Το 2026 φέρνει έναν πιο ήπιο χρωματικό διάλογο. Παστέλ ροζ, απαλό γαλάζιο και βουτυρένιο κίτρινο συνδυάζονται με ουδέτερα όπως μπεζ, γκρι και καφέ. Το αποτέλεσμα δεν είναι παιδικό, αλλά κομψό και ισορροπημένο. Τα παστέλ φοριούνται με πιο δομημένα κομμάτια, όπως tailored σακάκια ή μίνιμαλ παλτό.

Tailoring και θηλυκότητα

Η δομή παραμένει βασικό στοιχείο. Σακάκια με έντονους ώμους, ίσια παντελόνια και midi φούστες δημιουργούν δυναμικές σιλουέτες. Το tailoring φέτος δεν είναι αυστηρό. Συνδυάζεται με πλεκτά, λεπτά tops και sneakers, δημιουργώντας σύνολα που φοριούνται από το πρωί μέχρι το βράδυ.

Layering με ελαφρότητα

Ο Φεβρουάριος ζητά layering, αλλά πιο ελαφρύ. Ένα λεπτό ζιβάγκο κάτω από πουκάμισο, ένα cardigan πάνω από φόρεμα ή ένα σακάκι αντί για βαρύ παλτό είναι οι σωστές επιλογές. Το layering δεν είναι μόνο πρακτικό, αλλά και τρόπος να δημιουργήσεις ενδιαφέρον στο outfit.

Αξεσουάρ που ανανεώνουν

Οι τσάντες μικρού και μεσαίου μεγέθους, τα loafers και τα ankle boots παραμένουν βασικά. Τα μεταλλικά κοσμήματα σε χρυσό τόνο δίνουν φως στα χειμωνιάτικα looks.

Ο Φεβρουάριος 2026 δεν ζητά υπερβολή. Ζητά ισορροπία, ποιότητα και προσωπικότητα.