Τα κομμάτια του καλοκαιριού που θα συνεχίσεις να φοράς και τον Σεπτέμβριο

Από τα λινά παντελόνια και τα φορέματα μέχρι τα σανδάλια, πολλά από τα αγαπημένα μας summer pieces μπορούν να παραμείνουν στην πρώτη γραμμή της ντουλάπας και τον πρώτο μήνα του φθινοπώρου.

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Η πρώτη ημέρα του Σεπτεμβρίου έχει μια περίεργη επίδραση στην ντουλάπα μας. Το ημερολόγιο γράφει φθινόπωρο και ξαφνικά αρχίζουμε να κοιτάμε τα λινά, τα σανδάλια και τα αέρινα φορέματα σαν να έχει λήξει επισήμως η ημερομηνία χρήσης τους.

Μόνο που έξω η πραγματικότητα είναι εντελώς διαφορετική.

Ο Σεπτέμβριος στην Ελλάδα μπορεί να έχει θερμοκρασίες που θυμίζουν κανονικό καλοκαίρι, ειδικά τις πρώτες εβδομάδες. Τα μεσημέρια παραμένουν ζεστά, τα μπάνια στη θάλασσα συνεχίζονται και τα βαριά φθινοπωρινά ρούχα μπορούν να περιμένουν αρκετά.

Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι πρέπει να ντυνόμαστε ακριβώς όπως στις διακοπές. Το ενδιαφέρον αυτής της περιόδου βρίσκεται ακριβώς στη μετάβαση: κρατάμε τα καλοκαιρινά κομμάτια που αγαπήσαμε και αλλάζουμε λίγο τον τρόπο που τα συνδυάζουμε.

Το λινό παντελόνι δεν πάει πουθενά

Αν επένδυσες σε ένα καλό λινό παντελόνι μέσα στο καλοκαίρι, μην το αποθηκεύσεις.

Το λινό είναι άμεσα συνδεδεμένο με το καλοκαίρι, αλλά ένα παντελόνι σε λευκό, μπεζ, καφέ, χακί ή μαύρο μπορεί να συνεχίσει άνετα και μέσα στον Σεπτέμβριο.

Η διαφορά βρίσκεται στο styling. Αν τον Αύγουστο το φορούσες με bikini top και σανδάλια, τώρα συνδύασέ το με ένα απλό T-shirt, tank top ή πουκάμισο.

Πρόσθεσε δερμάτινη τσάντα αντί για beach tote και το ίδιο ακριβώς παντελόνι αποκτά αμέσως πιο city χαρακτήρα.

Αργότερα μέσα στον μήνα μπορείς να το φορέσεις και με sneakers και ένα λεπτό cardigan για τις πιο δροσερές ώρες.

Το λευκό πουκάμισο γίνεται ακόμη πιο χρήσιμο

Υπάρχει λόγος που το oversized λευκό πουκάμισο εμφανίζεται σχεδόν σε κάθε λίστα με wardrobe essentials.

Τον Ιούλιο λειτουργούσε σαν cover-up πάνω από το μαγιό. Τον Σεπτέμβριο επιστρέφει στην πόλη.

Φόρεσέ το ανοιχτό πάνω από tank top με jeans, μέσα από λινό παντελόνι ή με βερμούδα και loafers.

Μπορεί επίσης να λειτουργήσει σαν το ελαφρύ πανωφόρι που χρειάζεσαι το πρωί ή αργά το βράδυ χωρίς να κουβαλάς κανονικό jacket.

Και δεν χρειάζεται να περιοριστείς στο λευκό. Τα γαλάζια και ριγέ oversized πουκάμισα κάνουν ακριβώς την ίδια δουλειά.

Τα maxi φορέματα συνεχίζουν κανονικά

Το maxi φόρεμα δεν είναι αποκλειστικά ρούχο διακοπών.

Ειδικά αν έχει καθαρή γραμμή και όχι έντονα beach prints, μπορεί να φορεθεί για αρκετές εβδομάδες ακόμη.

Το μόνο που χρειάζεται είναι να αφαιρέσεις μερικά από τα στοιχεία που το κάνουν να φωνάζει «νησί».

Αντί για ψάθινο καπέλο και flip-flops, φόρεσέ το με δερμάτινα σανδάλια, ballet flats ή sneakers.

Αν το βράδυ έχει δροσιά, πρόσθεσε ένα ελαφρύ denim jacket ή ένα πουκάμισο.

Ένα μαύρο, λευκό, καφέ ή μονόχρωμο maxi φόρεμα μπορεί να φτάσει πολύ πιο βαθιά στο φθινόπωρο απ’ όσο φαντάζεσαι.

Το slip dress γίνεται φθινοπωρινό με ένα μόνο layer

Ένα σατέν slip dress είναι ίσως από τα καλύτερα παραδείγματα ρούχου που αλλάζει εντελώς χαρακτήρα ανάλογα με το styling.

Το καλοκαίρι φοριέται μόνο του με σανδάλια.

Τον Σεπτέμβριο μπορείς να ρίξεις από πάνω ένα oversized πουκάμισο ή ένα λεπτό cardigan.

Αργότερα μπορεί να συνδυαστεί ακόμη και με blazer.

Και κάπως έτσι ένα φόρεμα που αγόρασες για καλοκαιρινά dinners μετατρέπεται σε κομμάτι που μπορεί να σε συνοδεύσει για μήνες.

Μην αποχαιρετήσεις ακόμη τις βερμούδες

Τα πολύ κοντά denim shorts μπορεί πράγματι να αρχίσουν να φαίνονται λίγο πιο «διακοπές» όσο προχωρά ο μήνας.

Η βερμούδα όμως είναι διαφορετική ιστορία.

Μια tailored βερμούδα μπορεί να συνδυαστεί με πουκάμισο, tank top, λεπτή ζώνη και loafers ή ballet flats.

Ακόμη και η denim βερμούδα μπορεί να λειτουργήσει στην πόλη με ένα πιο δομημένο επάνω μέρος και μια κανονική δερμάτινη τσάντα.

Το αποτέλεσμα είναι καλοκαιρινό όσο πρέπει, χωρίς να μοιάζει σαν να βρίσκεσαι ακόμη καθ’ οδόν για την παραλία.

Τα tank tops γίνονται η βάση για layering

Τα απλά λευκά, μαύρα και γκρι tank tops που φορούσες όλο το καλοκαίρι είναι ίσως τα τελευταία πράγματα που πρέπει να αποθηκεύσεις.

Τώρα αρχίζουν να λειτουργούν ως βάση.

Tank top με ανοιχτό πουκάμισο.

Tank top με blazer.

Tank top με λεπτό cardigan.

Tank top με denim jacket.

Και όταν το μεσημέρι η θερμοκρασία ανέβει, βγάζεις απλώς το επάνω layer.

Αυτό ακριβώς είναι το μυστικό του transitional dressing: όχι πιο βαριά ρούχα, αλλά περισσότερα λεπτά layers.

Η denim φούστα είναι ιδανική για αυτή την περίοδο

Mini, midi ή maxi, η denim φούστα μπορεί να κάνει τη μετάβαση από καλοκαίρι σε φθινόπωρο εξαιρετικά εύκολη.

Τώρα μπορείς να τη φορέσεις με T-shirt ή tank top και σανδάλια.

Λίγο αργότερα αλλάζεις τα σανδάλια με sneakers ή loafers.

Και όταν αρχίσουν οι πρώτες πραγματικά δροσερές ημέρες, προσθέτεις ένα λεπτό πλεκτό.

Δεν χρειάζεται να αλλάξεις το βασικό κομμάτι – μόνο όσα υπάρχουν γύρω του.

Τα σανδάλια δεν έχουν ημερομηνία λήξης την 31η Αυγούστου

Ίσως το μεγαλύτερο fashion παράδοξο του Σεπτεμβρίου είναι η βιασύνη να βάλουμε κλειστά παπούτσια ενώ έξω εξακολουθεί να έχει 30 βαθμούς.

Αν κάνει ζέστη, φόρεσε σανδάλια.

Τόσο απλά.

Τα minimal δερμάτινα σανδάλια ειδικά μπορούν να δείχνουν απόλυτα ταιριαστά με πιο city σύνολα.

Εκείνα που μπορείς σταδιακά να αφήσεις στην άκρη είναι τα πολύ beachy flip-flops, ειδικά σε looks γραφείου ή πόλης.

Αλλά ένα κομψό flat sandal δεν χρειάζεται να εξαφανιστεί επειδή άλλαξε ο μήνας.

Και οι ψάθινες τσάντες μπορούν να μείνουν

Όχι όλες. Η τεράστια raffia beach bag με τα κοχύλια μπορεί ίσως να επιστρέψει στην αποθήκη όταν σταματήσεις τα μπάνια.

Μια πιο structured ψάθινη τσάντα όμως μπορεί να συνεχίσει άνετα. Το trick είναι να τη συνδυάσεις με πιο αστικά κομμάτια.

Jeans, λευκό πουκάμισο και raffia bag.

Μαύρο φόρεμα και ψάθινη τσάντα.

Λινό παντελόνι, tank top και structured basket bag.

Η ψάθα δημιουργεί πολύ ωραία αντίθεση με πιο «σοβαρά» ρούχα και μπορεί να παραμείνει στο look όσο ο καιρός εξακολουθεί να είναι ζεστός.

Το λευκό jean είναι τέλειο για Σεπτέμβριο

Ξέχνα τον παλιό κανόνα ότι το λευκό παντελόνι είναι αποκλειστικά καλοκαιρινό. Ένα λευκό ή off-white jean είναι ιδανικό για τη μεταβατική περίοδο.

Απλώς αντί να το συνδυάσεις με έντονα καλοκαιρινά χρώματα, παίξε με λίγο πιο γήινους τόνους.

Καφέ.

Μπεζ.

Χακί.

Burgundy.

Navy.

Έτσι το λευκό παραμένει φωτεινό, αλλά ολόκληρο το outfit αρχίζει διακριτικά να δείχνει πιο φθινοπωρινό.

Το καλοκαιρινό blazer γίνεται πρωταγωνιστής

Αν έχεις ένα ελαφρύ blazer από λινό ή βαμβάκι, τώρα είναι η εποχή του.

Μέσα στον Ιούλιο πιθανότατα ήταν υπερβολικά ζεστό για να το φορέσεις περισσότερο από δέκα λεπτά. Τον Σεπτέμβριο όμως μπορεί να γίνει το ιδανικό πανωφόρι για το γραφείο και τις βραδινές εξόδους.

Φόρεσέ το με shorts και tank top.

Με maxi φόρεμα.

Με jeans.

Με λινό παντελόνι.

Ακόμη και πάνω από ένα πολύ καλοκαιρινό φόρεμα μπορεί να αλλάξει αμέσως την εικόνα του.

Τα χρώματα μπορούν να κάνουν όλη τη μετάβαση

Δεν χρειάζεται να αλλάξεις υφάσματα για να αλλάξει η διάθεση του outfit. Αρκεί μερικές φορές να αλλάξεις παλέτα.

Το λευκό φόρεμα που τον Ιούλιο συνδύαζες με turquoise αξεσουάρ μπορεί τώρα να φορεθεί με καφέ τσάντα και σανδάλια.

Το butter yellow top μπορεί να μπει με σκούρο denim.

Ένα κόκκινο tank top με μπεζ παντελόνι και καφέ αξεσουάρ.

Το μπλε με navy.

Δεν χρειάζεται να περάσεις κατευθείαν σε μαύρο, γκρι και μπορντό. Απλώς αρχίζεις να προσθέτεις πιο βαθιές αποχρώσεις δίπλα στα καλοκαιρινά χρώματα.

Τα κοσμήματα αλλάζουν επίσης την αίσθηση

Κοχύλια, πολύχρωμες χάντρες και έντονα beach jewellery μπορούν σταδιακά να δώσουν τη θέση τους σε πιο minimal κομμάτια.

Ένα χρυσό cuff.

Μεγάλοι κρίκοι.

Ένα πιο chunky κολιέ.

Ένα ρολόι.

Ακόμη κι αν φοράς το ίδιο λινό φόρεμα που φορούσες στην παραλία, τα διαφορετικά αξεσουάρ μπορούν να το κάνουν να δείχνει περισσότερο September in the city.

Το denim jacket επιστρέφει πρώτο

Δεν χρειαζόμαστε ακόμη παλτό. Ούτε μάλλινα. Ούτε βαριά jackets.

Αν υπάρχει όμως ένα πανωφόρι που αξίζει να κατέβει πρώτο από την ντουλάπα, είναι το denim jacket.

Είναι αρκετά ελαφρύ για τα πιο δροσερά βράδια και ταιριάζει σχεδόν με όλα τα καλοκαιρινά κομμάτια.

Maxi φορέματα, λινά παντελόνια, φούστες, shorts. Και το σημαντικότερο… δεν κάνει το outfit να δείχνει ξαφνικά σαν να προσπαθείς να επισπεύσεις τον Νοέμβριο.

Sneakers και loafers μπαίνουν σταδιακά στο παιχνίδι

Δεν χρειάζεται να εγκαταλείψεις τα σανδάλια, αλλά μπορείς να αρχίσεις να επαναφέρεις τα κλειστά παπούτσια σταδιακά.

Ένα λευκό sneaker είναι η πιο εύκολη επιλογή.

Τα loafers επίσης μπορούν να μετατρέψουν ένα καλοκαιρινό outfit σε πιο φθινοπωρινό χωρίς να αλλάξεις τίποτε άλλο.

Δοκίμασε λινό παντελόνι, tank top και loafers.

Ή maxi φούστα, T-shirt και sneakers.

Το outfit παραμένει ελαφρύ, αλλά αποκτά διαφορετικό χαρακτήρα.

Το μυστικό είναι ο κανόνας «ένα φθινοπωρινό στοιχείο»

Τις πρώτες εβδομάδες του Σεπτεμβρίου δεν χρειάζεται να δημιουργήσεις ολόκληρο transitional outfit.

Πάρε το καλοκαιρινό σου look και πρόσθεσε ένα στοιχείο που αλλάζει την αίσθησή του.

Maxi φόρεμα + sneakers.

Linen pants + loafers.

Shorts + blazer.

Tank top + jeans.

Slip dress + oversized πουκάμισο.

Λευκό φόρεμα + καφέ δερμάτινη τσάντα.

Ένα αρκεί. Αν βάλεις ταυτόχρονα blazer, κλειστό παπούτσι, πλεκτό και σκούρα χρώματα ενώ έξω έχει 31 βαθμούς, το πιθανότερο είναι ότι δεν θα δείχνεις περισσότερο stylish, απλώς θα ζεσταίνεσαι.

Μην κάνεις ακόμη την αλλαγή της ντουλάπας

Αυτό είναι ίσως το σημαντικότερο. Αν ο χώρος σου το επιτρέπει, μην ανεβάσεις ακόμη όλα τα καλοκαιρινά.

Κράτησε μπροστά τα φορέματα που μπορούν να φορεθούν στην πόλη, λινά παντελόνια, T-shirts, tank tops, πουκάμισα, ελαφριές φούστες και σανδάλια.

Κατέβασε μόνο μερικά μεταβατικά κομμάτια: jeans, denim jacket, ένα-δύο λεπτά cardigans, blazer, sneakers και loafers.

Έτσι δημιουργείς μια μικρή transitional wardrobe χωρίς να βρεθείς να ψάχνεις ξανά τα καλοκαιρινά μέσα σε κούτες όταν ο καιρός αποφασίσει ότι στις 15 Σεπτεμβρίου θέλει να ξαναγίνει Αύγουστος.

Ο Σεπτέμβριος είναι ίσως ο καλύτερος μήνας για την ντουλάπα

Έχεις περισσότερες επιλογές απ’ ό,τι σχεδόν οποιαδήποτε άλλη περίοδο.

Μπορείς να φορέσεις φόρεμα με σανδάλια.

Jeans με tank top.

Βερμούδα με blazer.

Maxi φούστα με sneakers.

Λινό παντελόνι με loafers.

Και όλα μπορούν να είναι σωστά την ίδια εβδομάδα.

Αντί λοιπόν να αντιμετωπίσεις την 1η Σεπτεμβρίου σαν εντολή να εξαφανίσεις το καλοκαίρι από την ντουλάπα, χρησιμοποίησέ την σαν αφορμή για διαφορετικούς συνδυασμούς. Γιατί το transitional dressing δεν σημαίνει ότι πρέπει να αγοράσεις μια καινούργια γκαρνταρόμπα.

Σημαίνει να ανακαλύψεις ότι αρκετά από τα ρούχα που ήδη έχεις μπορούν να κάνουν πολύ περισσότερα απ’ όσα νόμιζες.

Και ναι, τα σανδάλια μπορούν να μείνουν έξω. Τουλάχιστον μέχρι να συμφωνήσει και ο καιρός ότι μπήκε πραγματικά φθινόπωρο.