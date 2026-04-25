Τα κομμάτια-κλειδιά της άνοιξης που αξίζει να έχεις τώρα στην ντουλάπα σου

25/04/2026 (Τελευταία Ενημέρωση: 08.04.2026 - 21:14)
©Launchmetrics/Spotlight
Πώς να ντύνεσαι εύκολα και κομψά κάθε μέρα χωρίς να το σκέφτεσαι.

Η άνοιξη είναι η εποχή που η ντουλάπα “αναπνέει”. Τα βαριά ρούχα φεύγουν και τη θέση τους παίρνουν πιο ελαφριά, ευέλικτα κομμάτια που μπορούν να φορεθούν με πολλούς τρόπους.

Το στιλ γίνεται πιο απλό, αλλά πιο έξυπνο.

Το trench coat ως βάση

Η καμπαρντίνα είναι το απόλυτο ανοιξιάτικο κομμάτι. Ταιριάζει με τα πάντα και προσαρμόζεται εύκολα από το πρωί μέχρι το βράδυ.

Είναι αυτό που δένει το outfit.

Το καλό blazer

Ένα ελαφρύ σακάκι μπορεί να μετατρέψει ακόμη και το πιο απλό look σε πιο κομψό.

Συνδυάζεται με jeans, παντελόνια ή φορέματα και λειτουργεί σε πολλές περιστάσεις.

Τα relaxed jeans

Τα πολύ στενά παντελόνια δίνουν τη θέση τους σε πιο άνετες γραμμές. Straight ή loose fit jeans δείχνουν πιο σύγχρονα και κυρίως, πιο άνετα.

Τα basic tops

Λευκά t-shirts, πουκάμισα και λεπτά πλεκτά είναι η βάση κάθε outfit. Η απλότητα κάνει τα looks πιο “καθαρά”.

Ο Απρίλιος θέλει προσαρμοστικότητα. Το layering επιτρέπει να αλλάζεις το look μέσα στη μέρα και το στιλ γίνεται πιο λειτουργικό.

