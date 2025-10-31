The Issue
Συλλογή GROWING UP: Η νέα capsule πρόταση της Gioseppo Kids
Συλλογή GROWING UP: Η νέα capsule πρόταση της Gioseppo Kids

31 Οκτωβρίου, 2025
Γιατί το να μεγαλώνεις δεν σημαίνει να βιάζεσαι σημαίνει να βρίσκεις τον δικό σου ρυθμό.

Η ηλικία του «σχεδόν». Σχεδόν μεγάλοι, σχεδόν ανεξάρτητοι, σχεδόν τα πάντα.

Μια περίοδος εξερεύνησης, αλλαγής και νέων αρχών όπου η ταυτότητα αρχίζει να διαμορφώνεται, το προσωπικό στυλ αποκτά σημασία και η άνεση γίνεται απαραίτητη.

Η συλλογή GROWING UP είναι η νέα capsule πρόταση της Gioseppo Kids, αφιερωμένη σε αυτή τη μαγική στιγμή ανάμεσα στην παιδική ηλικία και την εφηβεία. Μια συλλογή που αποτυπώνει το πνεύμα των pre-teens: γεμάτοι αυτοπεποίθηση, περιέργεια και ερωτήσεις  έτοιμοι να δώσουν τις δικές τους απαντήσεις.

Με στόχο να υποστηρίξει κάθε τολμηρό βήμα προς τα εμπρός, η συλλογή παρουσιάζει μια ανανεωμένη σειρά από loafers, sneakers, μπαλαρίνες και μπότες, σε νέες γραμμές και μεγαλύτερα νούμερα. Μαλακά φυσικά δέρματα συνδυάζονται με εκφραστικά φινιρίσματα, από μεταλλικές υφές μέχρι παιχνιδιάρικα animal prints. Κάθε λεπτομέρεια  από τον αναπαυτικό πάτο μέχρι τη flexible σόλα  είναι σχεδιασμένη για να προσαρμόζεται σε αναπτυσσόμενα πόδια και διαρκώς εξελισσόμενο στυλ.

 

Συλλογή GROWING UP: Η νέα capsule πρόταση της Gioseppo KidsΠερισσότερα από απλά παπούτσια, αυτά είναι κομμάτια μετάβασης. Από τις σχολικές αίθουσες μέχρι τις κυριακάτικες βόλτες, έχουν φτιαχτεί για να εκφράζουν διάθεση, προσωπικότητα και τη χαρά του να ωριμάζεις.

