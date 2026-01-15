Studio Mi by Michal Lahav: Εκεί όπου κάθε νυφικό αφηγείται μια ιστορία

Το Studio Mi by Michal Lahav άνοιξε πρόσφατα τις πόρτες του στην καρδιά του Κολωνακίου, παρουσιάζοντας μια σύγχρονη και απόλυτα προσωποποιημένη προσέγγιση στη δημιουργία bespoke νυφικών.

Το νέο bridal studio εξειδικεύεται στον σχεδιασμό και την κατασκευή νυφικών κατά παραγγελία, με κάθε δημιουργία να αντανακλά τη σωματοδομή, το προσωπικό ύφος και τη μοναδική ιστορία κάθε νύφης.

Αντλώντας έμπνευση για την πρώτη της συλλογή από τη φύση και τη φυσική κίνηση, η σχεδιάστρια μεταφράζει πολυεπίπεδα τοπία, οργανικές γραμμές και απαλές μεταβάσεις σε φίνα, εκφραστικά silhouettes που ισορροπούν ανάμεσα στη λεπτότητα και τη δυναμική παρουσία. Το αποτέλεσμα είναι μια συλλογή με έντονο συναίσθημα, όπου η υψηλή ραπτική συναντά τη σύγχρονη αισθητική.

Όλα τα νυφικά σχεδιάζονται και κατασκευάζονται εξ ολοκλήρου στο atelier του Studio Mi, επιτρέποντας σε κάθε στάδιο της δημιουργικής και παραγωγικής διαδικασίας να πραγματοποιείται κάτω από την ίδια στέγη. Αυτή η hands-on φιλοσοφία εξασφαλίζει απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια και υψηλή ποιότητα κατασκευής σε κάθε κομμάτι.

Η συλλογή καλύπτει ένα ευρύ φάσμα στυλ: διαχρονικά και κλασικά νυφικά για νύφες που αναζητούν διακριτική κομψότητα, boho σχέδια με αέρινο και ανεπιτήδευτο χαρακτήρα, ιδανικά για καλοκαιρινούς και παραθαλάσσιους γάμους, καθώς και second dresses ειδικά σχεδιασμένα για το dance party, παιχνιδιάρικα, άνετα και φτιαγμένα για κίνηση.

Το Studio Mi by Michal Lahav συμμετείχε πρόσφατα στο Bridal Expo & Bridal Fashion Week που πραγματοποιήθηκε στο Ζάππειο Μέγαρο, παρουσιάζοντας τη φιλοσοφία και τη νέα του συλλογή στο κοινό και στους επαγγελματίες του χώρου. Παράλληλα, η σχεδιάστρια θα συμμετάσχει και στην Status Εκθεσιακή – Έκθεση Γάμος & Βάπτιση, που θα πραγματοποιηθεί στο MEC Παιανίας στις 24, 25 και 26 Ιανουαρίου, ενισχύοντας περαιτέρω τη δυναμική παρουσία του studio στον χώρο της ελληνικής νυφικής μόδας.