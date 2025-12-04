Stradivarius: Twins & trends

04/12/2025 (Τελευταία Ενημέρωση: 04.12.2025 - 19:51)
Stradivarius: Twins & trends
Η νέα συλλογή του Δεκεμβρίου έρχεται γεμάτη χρώμα και ζεστά κομμάτια, σχεδιασμένα για να φωτίσουν τις πιο κρύες μέρες.

Η Stradivarius παρουσιάζει το νέο της editorial με πρωταγωνίστριες τις Γερμανίδες influencers Charlotte και Amelie Köpf, οι οποίες όχι μόνο μοιράζονται κοινά γονίδια, αλλά και μια cool, ιδιαίτερη αίσθηση στυλ και έναν μοναδικό τρόπο να ερμηνεύουν τις τάσεις.

Stradivarius: Twins & trends

Η Charlotte και η Amelie αποκαλύπτουν τα αγαπημένα τους items του μήνα, επιλέγοντας looks όπου το μπλε και το κόκκινο έχουν τον πρωταγωνιστικό ρόλο: πλεκτά πουλόβερ ριγέ, πουά ή με ανάγλυφη υφήπαλτό από faux-fur, φορέματα που αγκαλιάζουν τη σιλουέτα σε έντονες αποχρώσεις και, ως απαραίτητο εποχικό στοιχείο, άφθονο denim.

Stradivarius: Twins & trendsStradivarius: Twins & trends

Η πρόταση παίζει με απρόσμενους συνδυασμούς που αναβαθμίζουν κάθε outfit: παρεό εμπνευσμένα από lingerie με λεπτομέρειες από παγιέτες, καπέλα από faux-fur και αξεσουάρ που προσθέτουν λάμψη και υφή. Η επιλογή ολοκληρώνεται με γυαλιστερές τσάντες σε λουστρίνι/patent φινίρισμα και μπότες μέχρι το γόνατο, δίνοντας την τελική πινελιά σε αυτή την ιστορία κοινής αισθητικής.

