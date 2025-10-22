Stradivarius Touch of style

The Issue
22 Οκτωβρίου, 2025
Η Stradivarius παρουσιάζει ένα νέο drop με ρούχα ιδανικά για να ξεκινήσει η φθινοπωρινή-χειμερινή σεζόν.

Η Stradivarius παρουσιάζει ένα νέο drop με ρούχα ιδανικά για να ξεκινήσει η φθινοπωρινή-χειμερινή σεζόν. Οι εικόνες της καμπάνιας αποτυπώνουν την άνεση, την απαλότητα και την τρυφερότητα που μεταδίδουν κάθε ένα από τα ρούχα, τα οποία έχουν σχεδιαστεί για να «αγκαλιάζουν» τις πιο κρύες μέρες.

 

Η συλλογή έχει φωτογραφηθεί με τρεις απολύτως αξιολάτρευτους πρωταγωνιστές: τον Tango, τον Pancho και τη Nala, που γίνονται οι σταρ μιας καμπάνιας που γιορτάζει τις μικρές απολαύσεις όπως η ζεστή αίσθηση ενός ρούχου ή μια βόλτα κάτω από τη βροχή και γεμίζουν κάθε εικόνα με τρυφερότητα.

Μπουφάν και γιλέκα με υφή γούνας, μακριά παλτό από δομημένο ύφασμα, πλεκτά πουλόβερ και ζακέτες, oversized κασκόλ, μπότες με μυτερή μύτη και fluffy καπέλα συνθέτουν μια άνετη και στυλάτη συλλογή.

