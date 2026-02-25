Stradivarius | Το jacket που έχει γίνει viral και το φοράνε όλες οι influencers.

25/02/2026 (Τελευταία Ενημέρωση: 05.03.2026 - 15:06)
Stradivarius | Το jacket που έχει γίνει viral και το φοράνε όλες οι influencers.
Η trench-inspired εκδοχή, με σταυρωτό πέτο, δίνει μια φρέσκια πινελιά στο κλασικό blazer και κλέβει αβίαστα την παράσταση σε κάθε look.

Αν το 2026 είναι το νέο 2016, τότε δεν θα ήταν ολοκληρωμένο χωρίς την επιστροφή του εμβληματικού jacket που κάποτε κυριαρχούσε στις πασαρέλες, στις ντουλάπες των μεγαλύτερων fashion icons και τώρα σε εκείνες των αγαπημένων μας influencers.

Το jacket που βλέπουμε παντού αυτή τη σεζόν, φορεμένο με laid-back looks ή ριγμένο πάνω από βραδινά outfits για μια effortless πινελιά. Σε denim ύφανση, με μάο γιακά, κλείσιμο με φερμουάρ και ολοκληρωμένο με τα χαρακτηριστικά, χαραγμένα μεταλλικά κουμπιά του.

Το κλασικό μαύρο σχέδιο με κεντητές λεπτομέρειες σε μεταλλικά κουμπιά, που το έχουμε δει σε αμέτρητες influencers και έχει ήδη γίνει sold out στο Stradivarius.com.

 

