Stradivarius TIME OUT

Η Stradivarius παρουσιάζει το νέο της editorial για τον Μάρτιο, εμπνευσμένο από τις στιγμές που πραγματικά μετρούν εκείνες που συμβαίνουν ανάμεσα στα μαθήματα.

Ανάμεσα σε σημειώσεις, συγκέντρωση και αφηρημένα βλέμματα, το κουδούνι γίνεται σύμβολο ελευθερίας και το σημείο εκκίνησης για την ανακάλυψη νέων κωδίκων στιλ.

Η συλλογή του Μαρτίου αγκαλιάζει πιο απαλούς όγκους και χαλαρές αναλογίες, σε μια παλέτα από πλούσιες καφέ αποχρώσεις, ζεστά μπεζ και τόνους της άμμου. Draped tops, structured bombers και wide-leg trousers συνυπάρχουν με εφαρμοστά φορέματα και ρευστές καμπαρντίνες, διαμορφώνοντας μια σιλουέτα που αποπνέει ανεπιτήδευτη αλλά συνειδητή κομψότητα.

Τα αξεσουάρ αναβαθμίζουν την αφήγηση: σουέντ τσάντες με κρόσσια πρωταγωνιστούν, maxi cuffs και statement ζώνες πλαισιώνουν τη σιλουέτα, ενώ oversized γυαλιά ηλίου και sporty caps εισάγουν μια αίσθηση αντίθεσης. Slouchy μπότες μέχρι το γόνατο και κομψά ψηλοτάκουνα ολοκληρώνουν μια πρόταση όπου το στιλ βιώνεται με αυθορμητισμό και χαρακτήρα.