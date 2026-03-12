Stradivarius | Τhe other side of fashion week

Μοντέλα σε κάθε γωνιά, φωτογράφοι που κυνηγούν το τέλειο καρέ και οι τελευταίες τάσεις που κατακλύζουν τους δρόμους.

Κατά τη διάρκεια της Fashion Week, το Παρίσι μοιάζει να λάμπει λίγο περισσότερο. Ή μήπως όχι; Η Stradivarius εξερευνά τη λιγότερο ορατή πλευρά της Fashion Week, αποκαλύπτοντας τι συμβαίνει ανάμεσα στα shows: αυθόρμητες στιγμές, βιαστικές μετακινήσεις και εκείνες τις μικρές καθημερινές σκηνές που αποτελούν κι αυτές μέρος του ρυθμού της πόλης.

Η συλλογή αποτυπώνει αυτό το πνεύμα μέσα από έναν συνδυασμό παριζιάνικης κομψότητας και αυθόρμητης διάθεσης. Κοντά σακάκια, ελαφριές καμπαρντίνες και δομημένα jackets συνδυάζονται με άνετο denim, slip φούστες και ρευστές γραμμές, σχεδιασμένες για να κινούνται μέσα στην πόλη χωρίς να χάνουν το στιλ τους. Printed μαντήλια, γυαλιά ηλίου με ρετρό επιρροές και suede τσάντες με κρόσσια προσθέτουν χαρακτήρα σε εμφανίσεις που ισορροπούν ανάμεσα στη φινέτσα και την άνεση.

Τα αξεσουάρ ολοκληρώνουν την ιστορία: μίνιμαλ γόβες, πέδιλα με λουράκια και κομψά τακούνια συνοδεύουν κάθε βήμα, ακόμη και όταν η τελειότητα σπάει. Γιατί στο Παρίσι ανάμεσα σε αυθόρμητες στάσεις για κρέπες, απρόσμενες διαδρομές και μικρές ατυχίες το στιλ δεν χάνεται. Απλώς γίνεται πιο αληθινό.