STRADIVARIUS: SURF DAYS & GOLDEN LIGHT

12/05/2026 (Τελευταία Ενημέρωση: 20.05.2026 - 19:16)
Μια συλλογή σχεδιασμένη για να σε παρασύρει στο κύμα της ζωής κάθε στιγμή της ημέρας — ανάμεσα στην άμμο, τον αέρα και την πόλη.

Το καλοκαίρι ξεκινά πολύ πριν από την πρώτη βουτιά. Ξεκινά πάνω σε πεζοδρόμια ζεσταμένα από τον ήλιο μετά την παραλία, σε μαλλιά στεγνά από το αλάτι την ώρα του ηλιοβασιλέματος, σε μια σανίδα surf ακουμπισμένη δίπλα σε ένα camper van και σε εκείνη την αίσθηση ότι δεν θέλεις ακόμη να γυρίσεις σπίτι. Το νέο editorial της Stradivarius επαναπροσδιορίζει το καλοκαίρι μέσα από μια ανεπιτήδευτη ισορροπία ανάμεσα στην πόλη και την ακτή.

Η συλλογή μεταφέρει αυτή την αισθητική μέσα από χαλαρές, θηλυκές σιλουέτες που συνδυάζουν τη λεπτότητα με τον δυναμισμό. Κορσέδες, qipao tops και αέρινα υφάσματα συνυπάρχουν με washed denim, mini φούστες, fluid παντελόνια και sporty λεπτομέρειες.

Οι απαλές γραμμές και οι ανάλαφρες υφές κινούνται φυσικά μαζί με το σώμα, ενώ η χρωματική παλέτα κινείται ανάμεσα σε αμμώδεις τόνους, υπόλευκες αποχρώσεις, ξεθωριασμένα καφέ από τον ήλιο και αποχρώσεις του μπλε.

Τα αξεσουάρ ολοκληρώνουν αυτό το όραμα ενός ατελείωτου καλοκαιριού. Φουλάρια δεμένα πάνω σε νωπά μαλλιά, retro γυαλιά ηλίου, chunky βραχιόλια, minimal σανδάλια και bikinis συνδυασμένα με ready-to-wear κομμάτια μετατρέπουν κάθε look σε μια κινηματογραφική καρτ ποστάλ. Μια συλλογή σχεδιασμένη για να σε παρασύρει στο κύμα της ζωής κάθε στιγμή της ημέρας — ανάμεσα στην άμμο, τον αέρα και την πόλη.

