Stradivarius | Style Calling

Σε έναν υπερσυνδεδεμένο κόσμο, η Stradivarius θέτει ένα ερώτημα: τι σημαίνει πραγματικά να είμαστε συνδεδεμένοι;

Το νέο editorial δίνει ζωή σε αυτή την ιδέα μέσα από μια σειρά καθημερινών σκηνών, όπου ο αναλογικός κόσμος εμφανίζεται με μια αίσθηση ειρωνείας. Σούπερ μάρκετ, σκάλες, δρόμοι και ενδιάμεσοι χώροι γίνονται το σκηνικό για τη νέα ιστορία της Stradivarius.

Η συλλογή αποτυπώνει αυτή την αφήγηση μέσα από μια θηλυκή, αισθησιακή και σύγχρονη αισθητική. Δομημένα τοπ και γραμμές halter που αναδεικνύουν τη σιλουέτα συνδυάζονται με φαρδιά παντελόνια harem, άνετο denim και ανάλαφρα κομμάτια που προσδίδουν ρευστότητα. Σακάκια και jackets δίνουν χαρακτήρα σε looks που κινούνται ανάμεσα στη φινέτσα και την ανεπιτήδευτη άνεση.

Τα αξεσουάρ ενισχύουν αυτή την αντίθεση: μίνιμαλ τσάντες, γυαλιά ηλίου με ρετρό αναφορές και κοσμήματα που προσθέτουν δυναμισμό. Όλα συνθέτουν looks που δεν επιδιώκουν την τελειότητα, αλλά την αυθεντικότητα.