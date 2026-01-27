Stradivarius : Real Life, Real Style

Κομμάτια που δεν επιδιώκουν την τελειότητα, αλλά την αυθεντικότητα, συνδεόμενα με έναν τρόπο ντυσίματος που είναι ελεύθερος, φυσικός και ανεπιτήδευτος.

Η Stradivarius παρουσιάζει μια νέα πρόταση που γιορτάζει τη μόδα μέσα από την καθημερινή ζωή, με μια συλλογή σχεδιασμένη να συνοδεύει όλες εκείνες τις αληθινές στιγμές που αναγνωρίζουμε αμέσως.

Η συλλογή βασίζεται σε βασικά κομμάτια με χαρακτήρα, όπου το denim και οι καφέ αποχρώσεις πρωταγωνιστούν. Το funnel jacket αναδεικνύεται ως ένα από τα key items της σεζόν, μαζί με μίνι φορέματα, μίνι φούστες, παντελόνια με φαρδιά γραμμή (wide-leg) και ριγέ T-shirts που φοριούνται με ευκολία σε layering. Το layering έχει πρωταγωνιστικό ρόλο, προσκαλώντας σε πειραματισμό και δημιουργώντας ευέλικτα looks που προσαρμόζονται στην καθημερινότητα με χαλαρή, σύγχρονη διάθεση.

Τσάντες με suede εφέ, εμπριμέ φουλάρια, γυαλιά ηλίου με ρετρό αισθητική, καπέλα και μεταλλικές λεπτομέρειες προσθέτουν προσωπικότητα και εκείνη τη χαρακτηριστική πινελιά που μετατρέπει το απλό σε κάτι ξεχωριστό. Μια συλλογή σχεδιασμένη για να ντύνεσαι χωρίς κανόνες, να κάνεις λάθος και να κάνεις σωστά, και να γιορτάζεις μια μόδα τόσο αυθεντική όσο και οι άνθρωποι που τη φορούν.