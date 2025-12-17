Stradivarius : Party outfits

17/12/2025 (Τελευταία Ενημέρωση: 19.12.2025 - 02:26)
Stradivarius : Party outfits
Η Stradivarius παρουσιάζει ένα νέο party drop, σχεδιασμένο για να συνοδεύσει τα πιο ξεχωριστά σχέδια της σεζόν.

Μια επιλογή που δημιουργήθηκε για να γιορτάσουμε αυτές τις μέρες με στυλ και προσωπικότητα.

Η συλλογή σε προσκαλεί να επιλέξεις νέα looks για να ζήσεις τη γιορτινή σεζόν με στυλ: από εντυπωσιακά φορέματα μέχρι σετ με top και παντελόνι και μίνι φούστες, όλα συγκεντρωμένα σε μια επιλογή σχεδιασμένη για διαφορετικά σχέδια και στιγμές  από γεύματα και δείπνα μέχρι βραδιές που κρατούν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

Το drop περιλαμβάνει κομμάτια με έντονο χαρακτήρα, όπως παλτό από οικολογική γούνα σε γαλάζιο του ουρανού, κομψά μακριά παλτό σε έντονο κόκκινο, αξεσουάρ σε ασημί τόνους με γυαλιστερό φινίρισμα, φορέματα με ρευστή γραμμή και μπότες μέχρι το γόνατο ως βασικά highlights. Ισορροπώντας ανάμεσα στην κομψότητα και το attitude, η συλλογή αποτυπώνει έναν cool, σύγχρονο τρόπο να αντιλαμβάνεται κανείς τη μόδα.

