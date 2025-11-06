The Issue
Now Reading
Stradivarius – OFF DUTY
The Issue
The Issue

Stradivarius – OFF DUTY

Avatar photo
by
6 Νοεμβρίου, 2025
Stradivarius - OFF DUTY
Avatar photo

Η Stradivarius λανσάρει μια νέα capsule συλλογή από τη σειρά Casual Sport, εμπνευσμένη από την ισορροπία μεταξύ του χαλαρού, του θηλυκού και του αστικού στυλ.

Η πρόταση συνδυάζει το αθλητικό πνεύμα με μια ανεπιτήδευτη διάθεση, μετατρέποντας το καθημερινό σε πηγή έμπνευσης. Η συλλογή έχει σχεδιαστεί για μια πρακτική αλλά κομψή γυναίκα  εκείνη που εκτιμά την άνεση και την ελευθερία, χωρίς ποτέ να παραμελεί τις λεπτομέρειες.

Stradivarius - OFF DUTY

Βασικά κομμάτια της συλλογής περιλαμβάνουν oversized φούτερ, κολάν με απαλή εφαρμογή, συνδυασμένα σετ φούτερ και παντελόνι, καθώς και μακριά παλτά που προσθέτουν μια σοφιστικέ πινελιά και αναβαθμίζουν κάθε εμφάνιση. Όλα έρχονται σε παλέτα από λευκό, γκρι και μαύρο, σχεδιασμένη έτσι ώστε κάθε κομμάτι να συνδυάζεται αρμονικά με τα υπόλοιπα, καθιστώντας αυτή τη νέα κυκλοφορία μια ολοκληρωμένη γκαρνταρόμπα από μόνη της.

Stradivarius - OFF DUTY

Αξεσουάρ όπως πλεκτά σκουφάκια, καπέλα με στάμπες και oversized τσάντες ολοκληρώνουν το ιδανικό outfit για την off-duty αισθητική που χαρακτηρίζει τη συλλογή  εύκολο, χαλαρό και με αυτή τη δροσερή πινελιά που αποτυπώνει το πνεύμα της Stradivarius. Μια capsule συλλογή φτιαγμένη για ημέρες που κυλούν φυσικά  για αυθόρμητα brunch, γρήγορες δουλειές ή χαλαρούς περιπάτους.

Stradivarius - OFF DUTY

Tags



Ακολούθησε το TheIssue.gr στο Google News και μάθε πρώτη όλα τα νέα!


The Issue
Site Footer
Dnews
theissue.gr

Site Footer

Copyright © 2022 – 2025 TheIssue.gr • All Rights Reserved.

Developed by Nuevvo