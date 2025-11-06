Stradivarius – OFF DUTY

Η πρόταση συνδυάζει το αθλητικό πνεύμα με μια ανεπιτήδευτη διάθεση, μετατρέποντας το καθημερινό σε πηγή έμπνευσης. Η συλλογή έχει σχεδιαστεί για μια πρακτική αλλά κομψή γυναίκα εκείνη που εκτιμά την άνεση και την ελευθερία, χωρίς ποτέ να παραμελεί τις λεπτομέρειες.

Βασικά κομμάτια της συλλογής περιλαμβάνουν oversized φούτερ, κολάν με απαλή εφαρμογή, συνδυασμένα σετ φούτερ και παντελόνι, καθώς και μακριά παλτά που προσθέτουν μια σοφιστικέ πινελιά και αναβαθμίζουν κάθε εμφάνιση. Όλα έρχονται σε παλέτα από λευκό, γκρι και μαύρο, σχεδιασμένη έτσι ώστε κάθε κομμάτι να συνδυάζεται αρμονικά με τα υπόλοιπα, καθιστώντας αυτή τη νέα κυκλοφορία μια ολοκληρωμένη γκαρνταρόμπα από μόνη της.

Αξεσουάρ όπως πλεκτά σκουφάκια, καπέλα με στάμπες και oversized τσάντες ολοκληρώνουν το ιδανικό outfit για την off-duty αισθητική που χαρακτηρίζει τη συλλογή εύκολο, χαλαρό και με αυτή τη δροσερή πινελιά που αποτυπώνει το πνεύμα της Stradivarius. Μια capsule συλλογή φτιαγμένη για ημέρες που κυλούν φυσικά για αυθόρμητα brunch, γρήγορες δουλειές ή χαλαρούς περιπάτους.