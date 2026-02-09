Stradivarius :New denim campaign “La chiamata”

Σε ένα αυθόρμητο και ανεπιτήδευτο σκηνικό, όπως ένα λιμάνι, η πρωταγωνίστρια του editorial δείχνει τον εαυτό της όπως είναι: φυσική, διασκεδαστική και αυθεντική, ενώ μιλάει στο τηλέφωνο με τη γιαγιά της. Μια καθημερινή σκηνή που συνδέει τη μόδα, τη στάση ζωής και την ελευθερία.

Όπως κάθε σεζόν, το denim βρίσκεται στο επίκεντρο του κόσμου της Stradivarius. Ένα διαχρονικό βασικό κομμάτι που εξελίσσεται με κάθε συλλογή και προσαρμόζεται σε διαφορετικές σιλουέτες, στυλ και τρόπους ένδυσης. Το brand διατηρεί το χαρακτηριστικό του αποτύπωμα με την εμβληματική ετικέτα «D» στο πίσω μέρος, συνοδευόμενη από έναν αριθμό που παραπέμπει στη δεκαετία που εμπνέει τη σιλουέτα και τον χαρακτήρα κάθε fit.

Η νέα denim συλλογή συνεχίζει να εστιάζει στα πιο αντιπροσωπευτικά fits του brand, όπως τα D92, D98 και D91, το οποίο έχει ήδη καθιερωθεί ως ένα από τα αγαπημένα της σεζόν και από τα πιο viral fits. Σε αυτά προστίθενται σιλουέτες με έντονο DNA των 70s και των 2000s, όπως τα D74 και D04, καθώς και φαρδιές, χαλαρές γραμμές όπως το D80 ή ίσιες γραμμές όπως το D68, χωρίς να παραλείπονται και οι πιο εφαρμοστές και πιο «styled» εκδοχές, με fits όπως τα D67 και D07.