Stradivarius | Milan Fashion Week

Η Stradivarius καταφθάνει στην Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου για να βυθιστεί στην ενέργεια της πόλης και να ζήσει τη σεζόν από μέσα.

Ανάμεσα σε λάμψεις από φλας και βλέμματα που τα λένε όλα, το brand αποκαλύπτει looks που δίνουν τον ρυθμό για τους μήνες που έρχονται.

Για το Μιλάνο, η Stradivarius δημιουργεί ένα παιχνίδι αντιθέσεων μέσα από τις ξεχωριστές προσωπικότητες των πρωταγωνιστριών της. Από τη μία πλευρά, το πιο urban πνεύμα: jackets με όψη δέρματος, τεχνικά bombers, hoodies, ρευστά παντελόνια και sporty πινελιές σε powder pink. Από την άλλη, η ρομαντική μούσα: μια μπεζ καμπαρντίνα που τονίζει τη μέση, structured μίνι φούστες, slip φορέματα με τελείωμα από δαντέλα και σύνολα με πουά.

Τα αξεσουάρ ολοκληρώνουν την αφήγηση: τσάντες από σουέντ με κρόσσια σε αντίθεση με πιο δομημένα σχέδια, charms και μεταλλικές λεπτομέρειες που προσθέτουν χαρακτήρα, μαζί με καπέλα, μπερέδες και ρετρό γυαλιά ηλίου. Ξεχωρίζουν οι γόβες συνδυασμένες με κάλτσες, τα loafers με χαμηλό τακούνι και οι ψηλές μπότες. Το αποτέλεσμα: looks που αποτυπώνουν τον παλμό της Fashion Week μέσα από τη φιλία, την αντίθεση και μια κοινή στάση.