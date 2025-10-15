The Issue
Stradivarius λανσάρει μια συλλογή εμπνευσμένη από τη σειρά του HBO® Original IT: Welcome to Derry
Stradivarius λανσάρει μια συλλογή εμπνευσμένη από τη σειρά του HBO® Original IT: Welcome to Derry

15 Οκτωβρίου, 2025
Stradivarius λανσάρει μια συλλογή εμπνευσμένη από τη σειρά του HBO® Original IT: Welcome to Derry
Για να γιορτάσει την πρεμιέρα της πρωτότυπης σειράς του HBO® IT: Welcome to Derry από την Warner Bros Television, η Stradivarius, σε συνεργασία με την Warner Bros. Discovery Global Consumer Products, θα κυκλοφορήσει μια αποκλειστική capsule συλλογή στις 13 Οκτωβρίου

Η συλλογή, που αποτελείται από ένα φούτερ και δύο T-shirts, είναι εμπνευσμένη από τη νέα σειρά τρόμου-δράματος, αλλά ερμηνεύεται εκ νέου μέσα από έναν θηλυκό και σύγχρονο φακό, σε απόλυτη αρμονία με την αισθητική του brand.

 

Stradivarius λανσάρει μια συλλογή εμπνευσμένη από τη σειρά του HBO® Original IT: Welcome to Derry

Τα σχέδια της συλλογής δημιουργήθηκαν για όσες τολμούν να συνδυάσουν το σκοτεινό αισθητικό ύφος με ένα ρομαντικό στιλ. Το φούτερ διαθέτει ένα πλεκτό Pennywise στο κέντρο και μια τολμηρή, τονισμένη γραμμή στους ώμους. Το γκρι T-shirt επαναπροσδιορίζει το εμβληματικό μοτίβο “I love” με κόκκινες παγιέτες, προσθέτοντας μια ζωντανή, θηλυκή πινελιά. Την ίδια στιγμή, το μαύρο T-shirt ξεχωρίζει με το σύνθημα “IT girl,” γεμάτο διπλή σημασία: ένας φόρος τιμής στο κλασικό horror και, ταυτόχρονα, μια fashion δήλωση ενισχυμένη με λεπτομέρειες από strass.

 

Stradivarius λανσάρει μια συλλογή εμπνευσμένη από τη σειρά του HBO® Original IT: Welcome to Derry


IT: Welcome to Derry κάνει πρεμιέρα στις 26 Οκτωβρίου 2025, στις 9 μ.μ. PT/ET, στο HBO και στο HBO Max.

