Stradivarius λανσάρει μια συλλογή εμπνευσμένη από τη σειρά του HBO® Original IT: Welcome to Derry

Η συλλογή, που αποτελείται από ένα φούτερ και δύο T-shirts, είναι εμπνευσμένη από τη νέα σειρά τρόμου-δράματος, αλλά ερμηνεύεται εκ νέου μέσα από έναν θηλυκό και σύγχρονο φακό, σε απόλυτη αρμονία με την αισθητική του brand.

Τα σχέδια της συλλογής δημιουργήθηκαν για όσες τολμούν να συνδυάσουν το σκοτεινό αισθητικό ύφος με ένα ρομαντικό στιλ. Το φούτερ διαθέτει ένα πλεκτό Pennywise στο κέντρο και μια τολμηρή, τονισμένη γραμμή στους ώμους. Το γκρι T-shirt επαναπροσδιορίζει το εμβληματικό μοτίβο “I love” με κόκκινες παγιέτες, προσθέτοντας μια ζωντανή, θηλυκή πινελιά. Την ίδια στιγμή, το μαύρο T-shirt ξεχωρίζει με το σύνθημα “IT girl,” γεμάτο διπλή σημασία: ένας φόρος τιμής στο κλασικό horror και, ταυτόχρονα, μια fashion δήλωση ενισχυμένη με λεπτομέρειες από strass.



IT: Welcome to Derry κάνει πρεμιέρα στις 26 Οκτωβρίου 2025, στις 9 μ.μ. PT/ET, στο HBO και στο HBO Max.