Stradivarius Ιανουάριος, τα νέα Essentials

FASHION
22/01/2026 (Τελευταία Ενημέρωση: 26.01.2026 - 23:25)
Stradivarius Ιανουάριος, τα νέα Essentials
TheIssue.gr TheIssue.gr

Ο Ιανουάριος είναι ο μήνας των νέων ξεκινημάτων  μια περίοδος για να επανεξετάσουμε τις συνήθειές μας και να δούμε την γκαρνταρόμπα με μια φρέσκια ματιά.

Η Stradivarius ανοίγει τη χρονιά με μια επιλογή σχεδιασμένη να χτίσει μια δυνατή, ευέλικτη γκαρνταρόμπα με προσωπικότητα, αποδεικνύοντας ότι τα σωστά επιλεγμένα essentials είναι η πιο έξυπνη επένδυση στο στιλ.

Stradivarius Ιανουάριος, τα νέα Essentials

Η νέα συλλογή εστιάζει σε κομμάτια που ισορροπούν ανάμεσα στη λειτουργικότητα και τον σχεδιασμό: jackets με λεπτομέρειες από κουμπιά και funnel neck γιακά, τα απαραίτητα τζιν που πρέπει να υπάρχουν σε κάθε γκαρνταρόμπα, και ριγέ πλεκτά sweaters που χαρίζουν μια χαλαρή, σύγχρονη αίσθηση. Μια προσεκτικά επιμελημένη επιλογή, σχεδιασμένη να ακολουθεί τον ρυθμό του Ιανουαρίου και να προσαρμόζεται αβίαστα στην καθημερινότητα.

Stradivarius Ιανουάριος, τα νέα Essentials

Τα αξεσουάρ ολοκληρώνουν την πρόταση, δίνοντας την τελική πινελιά. Τσάντες με λουστρίνι φινίρισμα, oversized γυαλιά ηλίου και εντυπωσιακά cuff βραχιόλια γίνονται οι βασικοί σύμμαχοι της σεζόν, προσθέτοντας αντίθεση, ένταση και εκείνη τη λεπτομέρεια που απογειώνει κάθε εμφάνιση. Γιατί το να ξεκινάς τη χρονιά με στιλ δεν έχει να κάνει με τα σχέδια αλλά με τη στάση ζωής.

Stradivarius Ιανουάριος, τα νέα Essentials

TAGS

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Stradivarius : Fashion Vision Board
FASHION

Stradivarius : Fashion Vision Board

14.01.2026 - 19:55
Stradivarius
Stradivarius: Party outfits για να γιορτάσουμε αυτές τις μέρες με στυλ και προσωπικότητα
FASHION

Stradivarius: Party outfits για να γιορτάσουμε αυτές τις μέρες με στυλ και προσωπικότητα

17.12.2025 - 20:21
Stradivarius
Stradivarius: Twins & trends
FASHION

Stradivarius: Twins & trends

04.12.2025 - 19:51
Stradivarius
Stradivarius in Treble Clef
FASHION

Stradivarius in Treble Clef

19.11.2025 - 23:20
Stradivarius
Stradivarius – After Dark
FASHION

Stradivarius – After Dark

11.11.2025 - 22:25
Stradivarius
Stradivarius – OFF DUTY
FASHION

Stradivarius – OFF DUTY

06.11.2025 - 17:55
Stradivarius
Η Stradivarius παρουσιάζει ένα νέο drop με ρούχα ιδανικά για να ξεκινήσει η φθινοπωρινή-χειμερινή σεζόν
FASHION

Η Stradivarius παρουσιάζει ένα νέο drop με ρούχα ιδανικά για να ξεκινήσει η φθινοπωρινή-χειμερινή σεζόν

22.10.2025 - 21:05
Stradivarius
Η Stradivarius λανσάρει μια συλλογή εμπνευσμένη από τη σειρά του HBO® Original IT: Welcome to Derry
FASHION

Η Stradivarius λανσάρει μια συλλογή εμπνευσμένη από τη σειρά του HBO® Original IT: Welcome to Derry

15.10.2025 - 22:59
Stradivarius, Warner Bros