Stradivarius : Fashion Vision Board

Η Stradivarius ξεκινά τη χρονιά με το πρώτο drop του 2026, μια συλλογή που λειτουργεί ως ένα πραγματικό vision board στόχων, επιθυμιών και fashion-forward στιγμών.

Σχεδιασμένη για να συνοδεύσει νέα ξεκινήματα, η πρόταση σε προσκαλεί να ταξιδέψεις περισσότερο, να γιορτάσεις τις επιτυχίες σου, να επανασυνδεθείς με φίλους και να απολαύσεις εμφανίσεις που έχουν δημιουργηθεί για να ζεις κάθε στιγμή με στιλ.

Η χρωματική παλέτα πρωταγωνιστεί, με το μπλε, το γκρι, το κόκκινο και το μαύρο ως βασικές αποχρώσεις. Αυτές οι τονικότητες μεταφράζονται σε παλτό από faux fur, μπουφάν, μίνι φούστες, πλεκτά και εφαρμοστά tops, δημιουργώντας looks που φοριούνται εύκολα και είναι άνετα, ενώ παράλληλα υιοθετούν μια πιο εκλεπτυσμένη αισθητική όταν το απαιτεί η περίσταση.

Οι ρίγες καθιερώνονται ως ένα από τα βασικά prints της σεζόν, προσδίδοντας μια ανανεωμένη αίσθηση στη συλλογή. Το denim παραμένει ένα αναπόσπαστο staple, ενώ το layering συνεχίζει να είναι η κυρίαρχη τάση για τη δημιουργία ευέλικτων outfits που μεταβαίνουν αβίαστα από το πρωί στο βράδυ.

Τα αξεσουάρ παίζουν και πάλι πρωταγωνιστικό ρόλο. Αυτή τη σεζόν, ribbed σκουφάκια, τσάντες με suede-effect υφή και λαμπερά σκουλαρίκια με silver-effect φινίρισμα ολοκληρώνουν τη συλλογή, προσθέτοντας υφή και έντονο trend χαρακτήρα στη συνολική πρόταση.