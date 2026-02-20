Stradivarius Επαναπροσδιορίζοντας τις Αναλογίες

Όλα δένουν σε μια αισθητική όπου ο όγκος δεν είναι υπερβολή, αλλά στάση.

Stradivarius αποκαλύπτει ένα νέο drop που επιβεβαιώνει την πιο πρόσφατη εμμονή του: κομμάτια που χτίζονται γύρω από τον όγκο. Bomber jackets, balloon παντελόνια και harem-εμπνευσμένες σιλουέτες διαμορφώνουν μια αισθητική όπου οι αναλογίες παίρνουν πρωταγωνιστικό ρόλο, γίνονται το σημείο αναφοράς σε κάθε look.

Το νέο drop περιλαμβάνει structured jackets που προσθέτουν δυναμισμό στο πάνω μέρος της σιλουέτας, maxi ζώνες που «σμιλεύουν» τη μέση και δετά φουλάρια που επαναπροσδιορίζουν τις αναλογίες. Παράλληλα, δίνει έμφαση σε balloon παντελόνια και joggers με ρυθμιζόμενα τελειώματα που δημιουργούν ένα στρογγυλεμένο, cocoon-like αποτέλεσμα, μαζί με layering που ενισχύει το οπτικό αποτύπωμα.

Η συλλογή ολοκληρώνεται με αξεσουάρ που ενισχύουν την αίσθηση του όγκου: τσάντες με απαλές, στρογγυλεμένες γραμμές, μεταλλικές λεπτομέρειες, statement βραχιόλια και oversized γυαλιά ηλίου αναδεικνύουν τον χαρακτήρα κάθε outfit.