Stradivarius Επαναπροσδιορίζοντας τις Αναλογίες

FASHION
20/02/2026 (Τελευταία Ενημέρωση: 23.02.2026 - 18:06)
Stradivarius Επαναπροσδιορίζοντας τις Αναλογίες
TheIssue.gr TheIssue.gr

Όλα δένουν σε μια αισθητική όπου ο όγκος δεν είναι υπερβολή, αλλά στάση.

Stradivarius αποκαλύπτει ένα νέο drop που επιβεβαιώνει την πιο πρόσφατη εμμονή του: κομμάτια που χτίζονται γύρω από τον όγκο. Bomber jackets, balloon παντελόνια και harem-εμπνευσμένες σιλουέτες διαμορφώνουν μια αισθητική όπου οι αναλογίες παίρνουν πρωταγωνιστικό ρόλο, γίνονται το σημείο αναφοράς σε κάθε look.

Stradivarius Επαναπροσδιορίζοντας τις Αναλογίες

Το νέο drop περιλαμβάνει structured jackets που προσθέτουν δυναμισμό στο πάνω μέρος της σιλουέτας, maxi ζώνες που «σμιλεύουν» τη μέση και δετά φουλάρια που επαναπροσδιορίζουν τις αναλογίες. Παράλληλα, δίνει έμφαση σε balloon παντελόνια και joggers με ρυθμιζόμενα τελειώματα που δημιουργούν ένα στρογγυλεμένο, cocoon-like αποτέλεσμα, μαζί με layering που ενισχύει το οπτικό αποτύπωμα.

Stradivarius Επαναπροσδιορίζοντας τις Αναλογίες

Η συλλογή ολοκληρώνεται με αξεσουάρ που ενισχύουν την αίσθηση του όγκου: τσάντες με απαλές, στρογγυλεμένες γραμμές, μεταλλικές λεπτομέρειες, statement βραχιόλια και oversized γυαλιά ηλίου αναδεικνύουν τον χαρακτήρα κάθε outfit.

TAGS

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

One Dilemma x STRADIVARIUS
FASHION

One Dilemma x STRADIVARIUS

10.02.2026 - 21:20
Stradivarius
Stradivarius: New denim campaign “La chiamata”
FASHION

Stradivarius: New denim campaign “La chiamata”

09.02.2026 - 19:44
Stradivarius
Stradivarius : Real Life, Real Style
FASHION

Stradivarius : Real Life, Real Style

27.01.2026 - 15:29
Stradivarius
Stradivarius Ιανουάριος, τα νέα Essentials
FASHION

Stradivarius Ιανουάριος, τα νέα Essentials

22.01.2026 - 18:08
Stradivarius
Stradivarius : Fashion Vision Board
FASHION

Stradivarius : Fashion Vision Board

14.01.2026 - 19:55
Stradivarius
Stradivarius: Party outfits για να γιορτάσουμε αυτές τις μέρες με στυλ και προσωπικότητα
FASHION

Stradivarius: Party outfits για να γιορτάσουμε αυτές τις μέρες με στυλ και προσωπικότητα

17.12.2025 - 20:21
Stradivarius
Stradivarius: Twins & trends
FASHION

Stradivarius: Twins & trends

04.12.2025 - 19:51
Stradivarius
Stradivarius in Treble Clef
FASHION

Stradivarius in Treble Clef

19.11.2025 - 23:20
Stradivarius