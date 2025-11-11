The Issue
11 Νοεμβρίου, 2025
Η Stradivarius παρουσιάζει μια νέα συλλογή με εκλεπτυσμένα κομμάτια και διακριτικές πινελιές λάμψης, σχεδιασμένα για τις ιδιαίτερες στιγμές που έρχονται.

 Με την εορταστική περίοδο προ των πυλών, το brand λανσάρει μια προσεκτικά επιμελημένη επιλογή εμφανίσεων, φτιαγμένων για να συνοδεύουν κάθε περίσταση και να προσθέτουν μια νότα γοητείας σε κάθε περίσταση.

 

Stradivarius - After Dark

 

Η τελευταία συλλογή του brand παίζει με αντιθέσεις και υφές: τοπ, μπλούζες και παντελόνια με εφέ σουέντ· φορέματα με ανοιχτή πλάτη και κομμάτια εμπνευσμένα από lingerie, συνδυασμένα με denim. Διαφανή παντελόνια και μίνι φούστες με παγιέτες κάνουν δυναμική εμφάνιση, ενώ παλτά από συνθετική γούνα προσφέρουν ζεστασιά και στυλ στις πιο εορταστικές εμφανίσεις, εμφανιζόμενα σε νέα χρώματα όπως το γκρι, δίπλα στα διαχρονικά λευκό και βαθύ μπορντό.

 

Stradivarius - After Dark

 

Τσάντες με παγιέτες και λαμπερά αξεσουάρ κερδίζουν τις εντυπώσεις, ενώ μπότες μέχρι το γόνατο δίνουν την τελική πινελιά, ολοκληρώνοντας κάθε εμφάνιση με αυτοπεποίθηση και άνεση.

