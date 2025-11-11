Stradivarius – After Dark

Με την εορταστική περίοδο προ των πυλών, το brand λανσάρει μια προσεκτικά επιμελημένη επιλογή εμφανίσεων, φτιαγμένων για να συνοδεύουν κάθε περίσταση και να προσθέτουν μια νότα γοητείας σε κάθε περίσταση.

Η τελευταία συλλογή του brand παίζει με αντιθέσεις και υφές: τοπ, μπλούζες και παντελόνια με εφέ σουέντ· φορέματα με ανοιχτή πλάτη και κομμάτια εμπνευσμένα από lingerie, συνδυασμένα με denim. Διαφανή παντελόνια και μίνι φούστες με παγιέτες κάνουν δυναμική εμφάνιση, ενώ παλτά από συνθετική γούνα προσφέρουν ζεστασιά και στυλ στις πιο εορταστικές εμφανίσεις, εμφανιζόμενα σε νέα χρώματα όπως το γκρι, δίπλα στα διαχρονικά λευκό και βαθύ μπορντό.

Τσάντες με παγιέτες και λαμπερά αξεσουάρ κερδίζουν τις εντυπώσεις, ενώ μπότες μέχρι το γόνατο δίνουν την τελική πινελιά, ολοκληρώνοντας κάθε εμφάνιση με αυτοπεποίθηση και άνεση.