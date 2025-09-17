STR TEEN Back to Besties

Ανάμεσα στα κομμάτια που ξεχωρίζουν βρίσκονται τα total black looks ένα απαραίτητο κομμάτι της σεζόν μαζί με τα εμβληματικά faux leather jackets, ιδανικά για τη δημιουργία τολμηρών συνόλων γεμάτων προσωπικότητα. Mini σορτς, wide-leg faux leather παντελόνια, εφαρμοστά πουκάμισα και joggers ολοκληρώνουν μια συλλογή που αποπνέει φρεσκάδα, νεανικότητα και σύγχρονο χαρακτήρα.

Το νέο drop ζωντανεύει μέσα από μια φωτογράφιση σε ένα σχολείο του Λονδίνου,αντανακλώντας τέλεια το ανέμελο, αστικό και νεανικό πνεύμα που χαρακτηρίζει τη STR Teen.

Η συλλογή STR Teen περιλαμβάνει επίσης βασικά υποδήματα για τη σεζόν: ψηλές μπότες, track-style μποτάκια και sneakers που προσθέτουν μια casual, χαλαρή πινελιά σε κάθε look. Και φυσικά, τα baseball caps αποτελούν απαραίτητο στοιχείο το κατεξοχήν αξεσουάρ που χαρίζει μια επιπλέον δόση στυλ και προσωπικότητας σε κάθε σύνολο.