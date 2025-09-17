The Issue
Now Reading
STR TEEN Back to Besties
The Issue
The Issue

STR TEEN Back to Besties

Avatar photo
by
17 Σεπτεμβρίου, 2025
STR TEEN Back to Besties
Avatar photo

Η STR Teen, η νεότερη γραμμή της Stradivarius, παρουσιάζει το νέο της drop, που αποτυπώνει την ουσία της στιγμής του back-to-school. Η συλλογή αυτή αγκαλιάζει χαλαρά και ευέλικτα looks, σχεδιασμένα να συνοδεύουν την καθημερινότητα με μια cool, νεανική και επίκαιρη διάθεση.

Ανάμεσα στα κομμάτια που ξεχωρίζουν βρίσκονται τα total black looks ένα απαραίτητο κομμάτι της σεζόν μαζί με τα εμβληματικά faux leather jackets, ιδανικά για τη δημιουργία τολμηρών συνόλων γεμάτων προσωπικότητα. Mini σορτς, wide-leg faux leather παντελόνια, εφαρμοστά πουκάμισα και joggers ολοκληρώνουν μια συλλογή που αποπνέει φρεσκάδα, νεανικότητα και σύγχρονο χαρακτήρα.

STR TEEN Back to Besties

 

Το νέο drop ζωντανεύει μέσα από μια φωτογράφιση σε ένα σχολείο του Λονδίνου,αντανακλώντας τέλεια το ανέμελο, αστικό και νεανικό πνεύμα που χαρακτηρίζει τη STR Teen.

 

STR TEEN Back to Besties

 

Η συλλογή STR Teen περιλαμβάνει επίσης βασικά υποδήματα για τη σεζόν: ψηλές μπότες, track-style μποτάκια και sneakers που προσθέτουν μια casual, χαλαρή πινελιά σε κάθε look. Και φυσικά, τα baseball caps αποτελούν απαραίτητο στοιχείο το κατεξοχήν αξεσουάρ που χαρίζει μια επιπλέον δόση στυλ και προσωπικότητας σε κάθε σύνολο.

 

STR TEEN Back to Besties

ΔΙΑΒΑΣΕ ΕΠΙΣΗΣ
Copenhagen Street Style: Η νέα urban συλλογή της Stradivarius
Copenhagen Street Style: Η νέα urban συλλογή της Stradivarius
ΔΙΑΒΑΣΕ ΕΠΙΣΗΣ
D SHOW : Η Stradivarius παρουσιάζει τη νέα denim συλλογή της για τη σεζόν Φθινόπωρο-Χειμώνας 2025
D SHOW : Η Stradivarius παρουσιάζει τη νέα denim συλλογή της για τη σεζόν Φθινόπωρο-Χειμώνας 2025
Tags



Ακολούθησε το TheIssue.gr στο Google News και μάθε πρώτη όλα τα νέα!


The Issue
Site Footer
Dnews
theissue.gr

Site Footer

Copyright © 2022 – 2025 TheIssue.gr • All Rights Reserved.

Developed by Nuevvo