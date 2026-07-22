Πόσο σοβαρά παίρνουν οι Έλληνες την προσωπική τους περιποίηση το καλοκαίρι;

Η Ελλάδα κατέγραψε τη μεγαλύτερη αύξηση beauty κρατήσεων στην Ευρώπη λίγο πριν την έναρξη του καλοκαιριού

1 στις 5 κρατήσεις πραγματοποιείται περισσότερο από δύο εβδομάδες νωρίτερα

Οι Έλληνες κλείνουν beauty ραντεβού ακόμη κι όταν τα καταστήματα είναι κλειστά: οι μισές κρατήσεις γίνονται εκτός ωραρίου

Η Κυριακή είναι η αγαπημένη ημέρα beauty planning των Ελλήνων

Όταν βρουν τον κατάλληλο επαγγελματία, μένουν πιστοί: το 58,3% των καταναλωτών επιστρέφει ξανά

Η Ελλάδα είναι ο ταχύτερα αναπτυσσόμενος beauty & wellness προορισμός για Βρετανούς ταξιδιώτες

Από το πεντικιούρ των διακοπών μέχρι ένα μασάζ στο εξωτερικό, η Treatwell είναι μαζί σου σε όλη την Ευρώπη

Οι καλοκαιρινές διακοπές για κάποιους ίσως έχουν ήδη ξεκινήσει. Κάποιοι οργανώνουν τη βαλίτσα τους την τελευταία στιγμή. Άλλοι αφήνουν το check-in για λίγες ώρες πριν από την πτήση. Όταν όμως πρόκειται για την προσωπική τους περιποίηση, οι Έλληνες φαίνεται πως δεν ρισκάρουν.

Πριν καν μπει το πρώτο μαγιό στη βαλίτσα, χιλιάδες Έλληνες έχουν ήδη κλείσει το τελευταίο beauty ραντεβού πριν τις διακοπές. Άλλοι επιλέγουν πεντικιούρ, άλλοι ανανεώνουν τα μαλλιά τους και άλλοι χαρίζουν στον εαυτό τους ένα χαλαρωτικό μασάζ πριν φύγουν. Και όπως δείχνουν τα στοιχεία της Treatwell, αυτό μόνο τυχαίο δεν είναι.

Η Ελλάδα κατέγραψε τη μεγαλύτερη αύξηση κρατήσεων (+13,75%) από τον Μάιο στον Ιούνιο σε σύγκριση με όλες τις υπόλοιπες αγορές της Treatwell, επιβεβαιώνοντας ότι η προετοιμασία για τις διακοπές αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους λόγους επίσκεψης σε υπηρεσίες ομορφιάς και ευεξίας. Οι δημοφιλέστερες υπηρεσίες της περιόδου ήταν το πεντικιούρ (+12,7%), το μανικιούρ (+11,3%) και οι υπηρεσίες μαλλιών (+4,1%), όπως οι ανανεώσεις χρώματος, τα κουρέματα και το styling.

Και μπορεί το καλοκαίρι να βρίσκεται στην κορυφή της λίστας, όμως δεν είναι η μοναδική περίοδος που οι Έλληνες επενδύουν περισσότερο στην προσωπική τους περιποίηση. Αντίστοιχη κινητικότητα παρατηρείται λίγο πριν από τα Χριστούγεννα, αλλά και γύρω από την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, με τις υπηρεσίες ευεξίας και μασάζ να συγκεντρώνουν ιδιαίτερα αυξημένη ζήτηση.

Οι Έλληνες οργανώνουν την περιποίησή τους. Οι Βρετανοί την… αποφασίζουν τελευταία στιγμή.

Υπάρχουν άνθρωποι που κλείνουν το beauty ραντεβού τους εβδομάδες πριν. Και υπάρχουν κι εκείνοι που το αναζητούν λίγες ώρες πριν από το ραντεβού. Τα στοιχεία της Treatwell δείχνουν ότι οι Έλληνες ανήκουν ξεκάθαρα στην πρώτη κατηγορία.

Η μέση χρονική απόσταση μεταξύ κράτησης και ραντεβού αγγίζει σχεδόν τις 10 ημέρες, ενώ σχεδόν μία στις πέντε κρατήσεις πραγματοποιείται περισσότερο από δύο εβδομάδες νωρίτερα. Η επίδοση αυτή κατατάσσει την Ελλάδα ανάμεσα στις πιο οργανωμένες αγορές της Treatwell στην Ευρώπη.

Την ίδια στιγμή, η Ελλάδα αναδεικνύεται στον ταχύτερα αναπτυσσόμενο προορισμό ομορφιάς και ευεξίας για τους Βρετανούς ταξιδιώτες, καταγράφοντας αύξηση 38% στις κρατήσεις υπηρεσιών ομορφιάς από το Ηνωμένο Βασίλειο. Ωστόσο, ενώ οι Έλληνες συνηθίζουν να προγραμματίζουν τα ραντεβού τους αρκετές ημέρες ή και εβδομάδες νωρίτερα, οι Βρετανοί κινούνται πολύ πιο αυθόρμητα, με σχεδόν μία στις δύο κρατήσεις (47%) να πραγματοποιείται λιγότερο από 24 ώρες πριν από το ραντεβού.

Η αντίθεση γίνεται ακόμη πιο εμφανής κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Την ώρα που οι Έλληνες έχουν ήδη εξασφαλίσει το πεντικιούρ πριν τις διακοπές, την ανανέωση στα μαλλιά τους ή ένα χαλαρωτικό μασάζ, πολλοί Βρετανοί ταξιδιώτες αναζητούν διαθέσιμο ραντεβού λίγο πριν ή ακόμη και αφού φτάσουν στον προορισμό τους.

Καθώς όλο και περισσότεροι επισκέπτες επιλέγουν να εντάξουν την ομορφιά και την ευεξία στις διακοπές τους, η Treatwell κάνει την εμπειρία κράτησης ακόμη πιο εύκολη, με την εφαρμογή της να είναι πλέον διαθέσιμη και στα αγγλικά. Με αυτόν τον τρόπο, οι ταξιδιώτες μπορούν να αναζητούν και να κλείνουν εύκολα τις αγαπημένες τους υπηρεσίες, όπου κι αν βρίσκονται στην Ευρώπη.

Ο προγραμματισμός βέβαια των Ελλήνων δεν γίνεται απαραίτητα μέσα στο ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων. Το κομμωτήριο μπορεί να έχει κλείσει, όμως το κινητό μόλις άνοιξε. Σχεδόν μία στις δύο κρατήσεις (47,8%) στην Ελλάδα πραγματοποιείται εκτός εργάσιμων ωρών, γεγονός που αποδεικνύει πόσο σημαντική έχει γίνει η δυνατότητα online κράτησης για τον σύγχρονο καταναλωτή.

Και αν υπάρχει μία ημέρα που συγκεντρώνει τη μεγαλύτερη κινητικότητα στην ελληνική αγορά, αυτή είναι η Κυριακή. Λίγο πριν ξεκινήσει η νέα εβδομάδα, από τον καναπέ του σπιτιού τους, χιλιάδες Έλληνες ανοίγουν την εφαρμογή και οργανώνουν το επόμενο beauty ραντεβού τους.

Η οργάνωση όμως δεν σταματά στον χρόνο της κράτησης. Φαίνεται και στις επιλογές τους.

Όταν οι Έλληνες βρουν τον κομμωτή, τη nail artist ή τον θεραπευτή που τους ταιριάζει, δύσκολα τον αλλάζουν. Σχεδόν έξι στους δέκα πελάτες επιστρέφουν για επαναλαμβανόμενες κρατήσεις, επίδοση που κατατάσσει την Ελλάδα στη δεύτερη θέση μεταξύ όλων των αγορών της Treatwell. Πρόκειται για ένα εύρημα που δείχνει ότι η προσωπική περιποίηση βασίζεται όλο και περισσότερο στη σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργείται ανάμεσα στον πελάτη και τον επαγγελματία.

Ο CEO της Treatwell στο Ηνωμένο Βασίλειο, Alessandro Frau δήλωσε σχετικά: «Η προσωπική περιποίηση δεν σταματά όταν ξεκινούν οι διακοπές. Καθώς οι συνήθειες των καταναλωτών αλλάζουν, η Treatwell κάνει πιο εύκολη από ποτέ την αναζήτηση και κράτηση υπηρεσιών ομορφιάς και ευεξίας σε όλη την Ευρώπη. Είτε οργανώνετε τα ραντεβού σας εβδομάδες νωρίτερα είτε αποφασίζετε αυθόρμητα από την ξαπλώστρα σας, απολαμβάνετε την ίδια αξιόπιστη εμπειρία, με κριτικές από πραγματικούς πελάτες και ένα δίκτυο ποιοτικών συνεργατών όπου κι αν βρίσκεστε.»

Από το μανικιούρ στο wellness

Αν πριν από λίγα χρόνια η προσωπική περιποίηση σήμαινε κυρίως ένα κούρεμα ή ένα μανικιούρ, σήμερα οι καταναλωτές φαίνεται να αναζητούν ολοένα και περισσότερο εμπειρίες που συνδυάζουν ομορφιά, ευεξία και αυτοφροντίδα. Κατά τη διάρκεια των διακοπών, στις πρώτες επιλογές των Ευρωπαίων ταξιδιωτών βρίσκονται παραδοσιακές υπηρεσίες όπως το μανικιούρ και το πεντικιούρ. Αυξημένη ζήτηση καταγράφουν και πιο εξειδικευμένες εμπειρίες ευεξίας, όπως είναι τα χαμάμ, οι θεραπείες προσώπου και τα μασάζ με θερμές πέτρες, που φέρνουν τους επισκέπτες πιο κοντά στη φιλοσοφία και την κουλτούρα κάθε προορισμού.

Το μεγάλο wellness trend της χρονιάς φαίνεται πως ακούει στο όνομα Head Spa. Η θεραπεία που εστιάζει στην υγεία του τριχωτού της κεφαλής και τη βαθιά χαλάρωση κατέγραψε αύξηση κρατήσεων 33% σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αναδεικνυόμενη σε μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες υπηρεσίες ευεξίας και αυτοφροντίδας.

Και μπορεί στην Ελλάδα να αποτελεί ακόμη μια σχετικά νέα υπηρεσία, όμως αρχίζει ήδη να αποκτά το δικό της κοινό, ακολουθώντας τη διεθνή τάση που θέλει την προσωπική περιποίηση να συνδέεται όλο και περισσότερο με την ευεξία.

Γιατί η περιποίηση δεν σταματά όταν ξεκινούν οι διακοπές

Το πεντικιούρ πριν τη βαλίτσα. Ένα μασάζ τις πρώτες ημέρες των διακοπών. Μία θεραπεία προσώπου σε ένα city break στο εξωτερικό. Για πολλούς καταναλωτές, η προσωπική περιποίηση δεν αποτελεί πλέον μόνο κομμάτι της προετοιμασίας των διακοπών, αλλά μέρος της ίδιας της ταξιδιωτικής εμπειρίας.

Είτε βρίσκονται στην Ελλάδα, είτε ταξιδεύουν στο εξωτερικό, οι χρήστες της Treatwell μπορούν να ανακαλύπτουν, να συγκρίνουν και να κλείνουν εύκολα υπηρεσίες ομορφιάς και ευεξίας μέσα από μία ενιαία πλατφόρμα, με πρόσβαση σε χιλιάδες συνεργαζόμενες επιχειρήσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ακόμη κι αν πρόκειται για ένα πεντικιούρ πριν από μια βραδινή έξοδο στη Μύκονο, είτε για μια θεραπεία προσώπου σε ένα city break στη Ρώμη ή ένα χαλαρωτικό μασάζ μετά από μια ημέρα περιήγησης στην όμορφη πόλη της Θεσσαλονίκης, η κράτηση μπορεί να γίνει μέσα σε λίγα λεπτά.

Ίσως τελικά, είτε πρόκειται για το τελευταίο πεντικιούρ πριν από τις διακοπές, ένα χαλαρωτικό μασάζ σε κάποιο νησί ή μια αυθόρμητη beauty στάση κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού, η προσωπική περιποίηση φαίνεται πως έχει αποκτήσει μια μόνιμη θέση στον σύγχρονο τρόπο ζωής. Και καθώς οι καταναλωτές αναζητούν όλο και μεγαλύτερη ευκολία και ευελιξία, οι ψηφιακές πλατφόρμες κάνουν πιο εύκολη από ποτέ την πρόσβαση σε υπηρεσίες ομορφιάς και ευεξίας, όπου κι αν βρίσκονται.

Μπορείτε να κλείσετε το επόμενο ραντεβού σας μέσω της επίσημης εφαρμογής της Treatwell ή του www.treatwell.gr.