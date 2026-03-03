Πώς να ντυθείς τώρα που ο καιρός αλλάζει χωρίς να χάσεις στιλ και άνεση

Ο Μάρτιος είναι ο πιο δύσκολος και ταυτόχρονα ο πιο δημιουργικός μήνας της μόδας. Τα πρωινά παραμένουν ψυχρά, τα μεσημέρια θυμίζουν άνοιξη και τα βράδια απαιτούν ακόμη layering. Αυτή η αστάθεια όμως είναι και η ευκαιρία για τα πιο ενδιαφέροντα outfits της χρονιάς.

Η μόδα του Μαρτίου δεν βασίζεται σε υπερβολές. Δεν μιλάμε για εντυπωσιακά trends που αλλάζουν ριζικά τη σιλουέτα αλλά για ρούχα που συνδυάζουν λειτουργικότητα και κομψότητα. Για κομμάτια που φοριούνται από το γραφείο μέχρι μια απογευματινή έξοδο χωρίς να δείχνουν προσπάθεια.

Η μετάβαση από τα βαριά υφάσματα στα ανάλαφρα layers

Το πρώτο πράγμα που αλλάζει είναι η υφή. Τα πολύ βαριά μάλλινα παλτό και τα χοντρά πλεκτά δίνουν τη θέση τους σε πιο ελαφριές καμπαρντίνες, structured blazers και λεπτά knitwear.

Η καμπαρντίνα είναι ίσως το απόλυτο κομμάτι του Μαρτίου . Σε κλασικό μπεζ αλλά και σε γκρι ή απαλό χακί, φοριέται ανοιχτή πάνω από πουκάμισο και wide leg παντελόνι ή πάνω από midi φόρεμα. Δεν είναι απλώς πανωφόρι. Είναι δήλωση μετάβασης.

Τα λεπτά πλεκτά παραμένουν, αλλά σε πιο φίνα ύφανση. Δεν είναι oversized χειμωνιάτικα sweaters, αλλά κομψά knit tops που μπορούν να μπουν μέσα από παντελόνι ή φούστα.

Χρώματα που σηματοδοτούν την αλλαγή εποχής

Το μαύρο και το βαθύ καφέ δεν εξαφανίζονται, αλλά σπάνε από πιο φωτεινές αποχρώσεις. Το 2026 βλέπουμε έντονα το butter yellow, το powder blue, το dusty lilac και το απαλό ροδακινί.

Αυτά τα χρώματα δεν φοριούνται head to toe αλλά συνδυάζονται με ουδέτερα. Ένα μπεζ σύνολο μπορεί να ανανεωθεί με ένα παστέλ πουκάμισο. Ένα total denim look μπορεί να φωτιστεί με ροζ slingbacks. Το μπεζ παραμένει ο βασιλιάς της μεταβατικής περιόδου όμως φέτος δεν είναι βαρετό, αλλά συνδυάζεται με υφές και layering που του δίνουν χαρακτήρα.

Tailoring χωρίς αυστηρότητα

Το tailoring συνεχίζει δυναμικά, αλλά σε πιο relaxed εκδοχή. Τα σακάκια είναι slightly oversized, τα παντελόνια πιο φαρδιά και οι γραμμές καθαρές χωρίς να είναι αυστηρές.

Το power suit υπάρχει, αλλά φοριέται με sneakers ή loafers αντί για ψηλοτάκουνα. Τα κοστούμια σε γκρι, navy ή απαλό ροζ φοριούνται με απλό tank top ή λεπτό ζιβάγκο. Το layering εδώ είναι κομψό και πρακτικό.

Denim σε νέα εκδοχή

Το skinny jean παραμένει στο παρασκήνιο. Φέτος κυριαρχούν τα straight leg και τα wide leg jeans. Σε mid ή light wash, συνδυάζονται με structured σακάκι ή με καμπαρντίνα.

Το denim on denim επιστρέφει, αλλά σε πιο ισορροπημένη μορφή. Διαφορετικές αποχρώσεις στο πάνω και κάτω μέρος δημιουργούν ενδιαφέρον χωρίς να βαραίνουν.

Παπούτσια για τον Μάρτιο

Τα loafers είναι το απόλυτο transitional shoe. Μαύρα, καφέ ή σε παστέλ απόχρωση, φοριούνται με tailored παντελόνι αλλά και με τζιν. Τα slingbacks και τα χαμηλά kitten heels επιστρέφουν, δίνοντας θηλυκότητα χωρίς υπερβολή. Τα λευκά sneakers παραμένουν βασικό κομμάτι της καθημερινότητας, ειδικά σε πιο minimal looks.

Αξεσουάρ που αναβαθμίζουν το σύνολο

Οι τσάντες γίνονται πιο δομημένες. Δεν είναι oversized χειμωνιάτικες tote, αλλά medium structured bags που δίνουν polish στο look.

Τα γυαλιά ηλίου κάνουν την εμφάνισή τους νωρίς, κυρίως σε καφέ ή ταρταρούγα. Τα κοσμήματα παραμένουν minimal. Λεπτά χρυσά ή ασημένια στοιχεία που συμπληρώνουν το σύνολο χωρίς να το υπερφορτώνουν.

Ο Μάρτιος δεν ζητά να αλλάξεις ολόκληρη τη ντουλάπα σου. Ζητά να την επανασυνθέσεις, να πάρεις τα βασικά σου κομμάτια και να τα φορέσεις με πιο φρέσκια ματιά. Δεν είναι μήνας υπερβολής αλλά ισορροπίας και η ισορροπία είναι πάντα κομψή.