Πώς να ντύνεσαι άνετα χωρίς να θυσιάζεις τη μόδα – 4 tips από στυλίστρια

Τι καλύτερο από το να ακολουθήσεις τις συμβουλές μιας εγκεκριμένης στυλίστριας που μπορεί να σου προσφέρει τις γνώσεις της με σκοπό να ανανεώσεις το στυλ σου και ταυτόχρονα, να παραμείνει άνετη και εντυπωσιακή σε κάθε σου εμφάνιση!

Αξίζει να γνωρίζεις ότι συχνά επικρατεί η άποψη πως κάθε γυναίκα πρέπει να ντύνεται με βάση τον σωματότυπό της. Πράγματι, κάθε ύφασμα ή κόψιμο μπορεί να αναδείξει διαφορετικά τα δυνατά σημεία και να καλύψει ατέλειες. Ωστόσο, όπως τονίζει η ψυχολόγος μόδας Δρ. Dawnn Karen και σύμφωνα με το byrdie«οι άνθρωποι πρέπει να ντύνονται για την ψυχή τους, όχι για το σώμα τους».

Διάβασε επίσης: Το μεγάλο στιλιστικό λάθος που κάνει τις γυναίκες άνω των 50 να φαίνονται μεγαλύτερες

4 συμβουλές από στιλίστρια, που θα σε κάνουν να αναθεωρήσεις για την ντουλάπα σου

Ουσιαστικά η ειδικός, ισχυρίζεται πως συχνά, η πεποίθηση του να ντύνεσαι με βάση το σχήμα του σώματός σου, σε κάνει να αγνοείς τις τάσεις της μόδας αλλά και τις προσωπικές σου ανάγκες.

Το σημαντικότερο είναι να συνδυάσεις τις πληροφορίες που συλλέγεις από τον κόσμο της μόδας με τις προσωπικές σου ανάγκες με γνώμονα την άνεση και το προσωπικό σου στυλ.

Ντύσου όπως πραγματικά αισθάνεσαι: Το να ντύνεσαι με βάση μόνο τον σωματότυπό σου μπορεί να γίνει περιοριστικό και τελικά μη ικανοποιητικό. Αντί λοιπόν να επενδύεις σε υφάσματα που τελικά δεν σε ικανοποιούν θα πρέπει να επικεντρωθείς στο ίδιο το ρούχο, το πώς σε κάνει να αισθάνεσαι και κατά πόσο επηρεάζεται θετικά η αυτοπεποίθησή σου μέσα σε αυτό.

1. Εντόπισε αυτό που σου αρέσει πραγματικά

Ανακάλυψε τα χρώματα, τις γραμμές, τα κοψίματα και τα υφάσματα που σε εμπνέουν και μην αποθαρρύνεσαι να τα δοκιμάσεις μόνο και μόνο επειδή τα βλέπεις φορεμένα σε σώματα μοντέλων. Να θυμάσαι: θα προσαρμόσεις τα ρούχα στο δικό σου look – όχι το αντίστροφο.

2. Ανάδειξε τα χαρακτηριστικά που αγαπάς

Άκου το σώμα σου και βάλε στην ντουλάπα σου ρούχα και υφάσματα που αναδεικνύουν τις καμπύλες σου ή άλλα δυνατά σημεία σου. Ακόμα και ένα απλό τοπάκι σε έντονο χρώμα μπορεί να τονίσει φυσικά, για παράδειγμα, το χρώμα των ματιών σου.

Διάβασε επίσης: Τα φλοράλ που δεν κολακεύουν το σώμα σου – Και εκείνα που θα το αναδείξουν

3. Ντύσου σύμφωνα με τη διάθεσή σου

Η διάθεσή σου δεν είναι πάντα ίδια – και αυτό είναι απόλυτα φυσιολογικό. Κάποιες μέρες μπορεί να θες ένα πιο κομψό look, άλλες πιο χαλαρό, και κάποιες φορές να μην έχεις καθόλου όρεξη να ασχοληθείς με την εμφάνισή σου. Φόρεσε ό,τι σε εκφράζει αληθινά κάθε μέρα.

4. Μην απορρίπτεις τις τάσεις της μόδας πριν τις δοκιμάσεις

Αν σου αρέσει κάποιο στυλ αλλά φοβάσαι ότι «δεν σου πάει», τόλμησέ το! Δοκίμασέ το και προσαρμόσε το στο δικό σου σώμα και τρόπο ντυσίματος. Δεν υπάρχουν αυστηροί κανόνες – μόνο το πώς νιώθεις μέσα σε κάθε ρούχο.

Να θυμάσαι πως το στυλ δεν έχει κανόνες- βασίσου στην προσωπικότητά σου. Διάλεξε ρούχα που σε εκφράζουν, σε κάνουν να νιώθεις όμορφα και σε βοηθούν να αναδείξεις τον πιο αυθεντικό σου εαυτό. Στο τέλος της ημέρας, η καλύτερη τάση είναι αυτή που σου ταιριάζει.

Διάβασε επίσης: Τα must-have αξεσουάρ που απογειώνουν το beach look με το μαγιό σου