Πώς να φοράς τα κοσμήματά σου στην καθημερινότητα χωρίς να δείχνει υπερβολικό το αποτέλεσμα

Χρυσό με ασημί, πολλά δαχτυλίδια μαζί και διαφορετικά μήκη στα κολιέ. Οι παλιοί κανόνες έχουν χαλαρώσει και τα κοσμήματα μπορούν να μεταμορφώσουν ακόμη και το πιο απλό outfit.

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Ένα λευκό πουκάμισο και ένα jean μπορούν να δείχνουν εντελώς διαφορετικά με ένα ζευγάρι εντυπωσιακά σκουλαρίκια.

Ένα μαύρο φόρεμα μπορεί να αποκτήσει χαρακτήρα με μερικά λεπτά κολιέ. Και ένα απλό T-shirt μπορεί να δείχνει πιο προσεγμένο μόνο με το σωστό συνδυασμό κοσμημάτων.

Το μυστικό δεν είναι να φορέσεις όσο περισσότερα μπορείς, αλλά να δημιουργήσεις ένα αποτέλεσμα που ταιριάζει στο προσωπικό σου στιλ.

1. Δοκίμασε διαφορετικά μήκη στα κολιέ

Αν σου αρέσει το layering, ξεκίνα με δύο ή τρία κολιέ διαφορετικού μήκους.

Ένα κοντό, ένα μεσαίο και ένα πιο μακρύ μπορούν να δημιουργήσουν ενδιαφέρον χωρίς να μπερδεύονται οπτικά.

Για πιο ήσυχο αποτέλεσμα, συνδύασε λεπτές αλυσίδες με ένα μόνο πιο ιδιαίτερο μενταγιόν.

2. Μη φοβάσαι να αναμείξεις χρυσό και ασημί

Ο κανόνας ότι τα δύο μέταλλα δεν πρέπει να συνδυάζονται έχει πλέον χάσει τη σημασία του.

Μπορείς να φορέσεις ασημένια δαχτυλίδια με χρυσό βραχιόλι ή να συνδυάσεις αλυσίδες διαφορετικών αποχρώσεων.

Αν θέλεις μεγαλύτερη συνοχή, επανάλαβε και τα δύο μέταλλα σε περισσότερα από ένα σημεία.

3. Διάλεξε ένα κόσμημα που θα πρωταγωνιστεί

Αν φοράς μεγάλα σκουλαρίκια, μπορείς να κρατήσεις τα υπόλοιπα κοσμήματα πιο διακριτικά.

Αν προτιμάς πολλά δαχτυλίδια, ίσως δεν χρειάζεται να προσθέσεις και πολλά βραχιόλια.

Δεν πρόκειται για αυστηρό κανόνα, αλλά για έναν εύκολο τρόπο να δημιουργήσεις ισορροπία.

4. Πρόσεξε τη λαιμόκοψη

Ένα V-neck top ταιριάζει όμορφα με ένα κολιέ που ακολουθεί τη γραμμή του.

Ένα ζιβάγκο μπορεί να συνδυαστεί με μια πιο μακριά αλυσίδα, ενώ ένα πουκάμισο με ανοιχτά κουμπιά αναδεικνύει ιδιαίτερα τα κοντά κολιέ.

5. Δώσε χαρακτήρα με δαχτυλίδια

Δεν χρειάζεται όλα τα δαχτυλίδια να είναι ίδια.

Δοκίμασε να συνδυάσεις ένα πιο ογκώδες σχέδιο με δύο λεπτότερα ή να φορέσεις διαφορετικές υφές και φινιρίσματα.

Άφησε όμως αρκετό χώρο ώστε το αποτέλεσμα να παραμένει άνετο.

6. Σκέψου την περίσταση

Ένα εντυπωσιακό κόσμημα μπορεί να λειτουργήσει υπέροχα στο γραφείο, αρκεί να μη σε δυσκολεύει στις κινήσεις σου.

Αν πληκτρολογείς πολλές ώρες, για παράδειγμα, ένα πολύ μεγάλο δαχτυλίδι μπορεί να μην είναι η πιο πρακτική επιλογή.

7. Μην περιμένεις την ειδική περίσταση

Εκείνα τα σκουλαρίκια που φυλάς για μια έξοδο μπορεί να δείχνουν υπέροχα και με ένα απλό λευκό πουκάμισο.

Το ίδιο ισχύει για ένα αγαπημένο κολιέ ή ένα ιδιαίτερο βραχιόλι.

Γιατί τα κοσμήματα δεν χρειάζεται να περιμένουν μια ξεχωριστή ημέρα. Μερικές φορές είναι αυτά που κάνουν μια συνηθισμένη εμφάνιση να ξεχωρίζει.