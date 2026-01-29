Η PONY (Product of New York) λανσάρει την καμπάνια FW 2025–2026 και επανασυστήνεται στο ελληνικό κοινό μέσα από το δημιουργικό αφήγημα “From New York to Athens, with love”: μια σύγχρονη ιστορία αγάπης ανάμεσα σε δύο πόλεις που, παρά την απόσταση, μοιράζονται τον ίδιο αστικό ρυθμό.

Δύο πόλεις. Ένας παλμός.

Με ρίζες στη Νέα Υόρκη του 1972, η PONY φέρνει μαζί της την αυθεντική ενέργεια που γεννήθηκε στα courts της γειτονιάς και μεγάλωσε στους δρόμους που δεν κοιμούνται ποτέ. Εκφράζει το πνεύμα της πόλης που ενώνει διαφορετικές κουλτούρες, ανθρώπους και ιστορίες σε έναν κοινό παλμό. Και σήμερα, αυτός ο παλμός συναντά την Αθήνα.

Η καμπάνια αντλεί έμπνευση από την iconic PONY αισθητική, με μια ξεκάθαρα αθηναϊκή ματιά. Γιατί η Νέα Υόρκη και η Αθήνα έχουν περισσότερα κοινά από όσα φαίνονται: street culture, basketball, πολυπολιτισμικότητα, ένταση, αντιθέσεις και ανεπιτήδευτη καθημερινή ενέργεια. Το claim “Product of New York” λειτουργεί ως γέφυρα, επικοινωνώντας αυθεντικές στιγμές που ενώνουν τη Νέα Υόρκη με την Αθήνα.

Ανακαλύψτε τη συλλογή στα καταστήματα Admiral και online στο www.admiralsports.shop και αναβαθμίστε τα outfits σας με κομμάτια που μιλούν από μόνα τους.

PONY: From New York to Athens, with love.