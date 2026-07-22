Ποιο χρώμα μαγιό σου ταιριάζει περισσότερο; Διάλεξέ το ανάλογα με τον τόνο της επιδερμίδας σου

Η επιλογή μαγιό δεν αφορά μόνο το σχέδιο ή τη γραμμή που κολακεύει το σώμα. Το χρώμα παίζει εξίσου σημαντικό ρόλο και πολλές φορές είναι αυτό που κάνει τη μεγαλύτερη διαφορά.

Έχεις παρατηρήσει ότι ένα συγκεκριμένο μαγιό σε κάνει να δείχνεις ξεκούραστη και λαμπερή, ενώ ένα άλλο σε κάνει να φαίνεσαι πιο χλωμή ή κουρασμένη;

Δεν είναι τυχαίο. Όπως συμβαίνει με τα ρούχα, το μακιγιάζ και το χρώμα των μαλλιών, έτσι και το μαγιό μπορεί να αναδείξει ή να “σβήσει” τον φυσικό τόνο της επιδερμίδας.

Το μυστικό δεν είναι να ακολουθείς κάθε τάση της μόδας, αλλά να επιλέγεις αποχρώσεις που συνεργάζονται με το δικό σου χρώμα δέρματος.

Πρώτα αναγνώρισε τον τόνο της επιδερμίδας σου

Οι περισσότεροι άνθρωποι ανήκουν σε μία από τις τρεις βασικές κατηγορίες.

Η πρώτη είναι οι ανοιχτόχρωμες επιδερμίδες με ψυχρούς ή ουδέτερους υποτόνους. Η δεύτερη περιλαμβάνει τις σταρένιες ή ελαιόχρωμες επιδερμίδες, που είναι ιδιαίτερα συχνές στις μεσογειακές χώρες. Η τρίτη αφορά τις πιο σκούρες ή ήδη μαυρισμένες επιδερμίδες.

Φυσικά, κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός, όμως αυτές οι κατηγορίες αποτελούν έναν πολύ καλό οδηγό.

Αν έχεις πολύ ανοιχτή επιδερμίδα

Οι γυναίκες με ανοιχτό δέρμα πολλές φορές αποφεύγουν τα έντονα χρώματα πιστεύοντας ότι θα τις “σβήσουν”. Συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο.

Τα έντονα, καθαρά χρώματα δημιουργούν όμορφη αντίθεση και κάνουν την επιδερμίδα να δείχνει πιο φωτεινή.

Τα χρώματα που σε κολακεύουν περισσότερο

• Σμαραγδί πράσινο

• Κοβαλτί μπλε

• Βυσσινί

• Φούξια

• Κόκκινο

• Μωβ

• Ρουμπινί

Τα συγκεκριμένα χρώματα χαρίζουν ζωντάνια στο πρόσωπο και κάνουν το δέρμα να δείχνει πιο λαμπερό.

Καλό είναι να αποφεύγεις

Τα πολύ ανοιχτά μπεζ, το εκρού που μοιάζει με το χρώμα του δέρματος και ορισμένες πολύ ψυχρές παστέλ αποχρώσεις μπορεί να κάνουν την επιδερμίδα να δείχνει ακόμη πιο χλωμή.

Αν έχεις σταρένια ή ελαιόχρωμη επιδερμίδα

Οι μεσογειακές επιδερμίδες θεωρούνται από τις πιο ευέλικτες.

Ταιριάζουν σχεδόν με όλα τα χρώματα, όμως υπάρχουν ορισμένες αποχρώσεις που αναδεικνύουν ακόμη περισσότερο τη φυσική τους ζεστασιά.

Οι καλύτερες επιλογές

• Τυρκουάζ

• Κοραλλί

• Πορτοκαλί

• Lime

• Πετρόλ

• Λευκό

• Χρυσό

• Terracotta

Οι αποχρώσεις αυτές δημιουργούν έντονη αντίθεση με το σταρένιο δέρμα και κάνουν το μαύρισμα να φαίνεται ακόμη πιο έντονο.

Αν έχεις ήδη μαυρίσει αρκετά

Το καλοκαιρινό μαύρισμα αλλάζει εντελώς το πώς “γράφουν” τα χρώματα πάνω στο σώμα. Είναι η ιδανική στιγμή για πιο φωτεινές επιλογές.

Τα χρώματα που απογειώνουν το μαύρισμα

• Λευκό

• Neon ροζ

• Neon πορτοκαλί

• Φωτεινό κίτρινο

• Electric blue

• Lime

• Φωτεινό φούξια

Η έντονη αντίθεση κάνει το δέρμα να δείχνει ακόμη πιο χρυσαφένιο.

Δεν είναι τυχαίο ότι κάθε καλοκαίρι βλέπουμε αυτά τα χρώματα σε πολλές συλλογές μαγιό.

Το μαύρο μαγιό ταιριάζει τελικά σε όλες;

Το μαύρο παραμένει μία από τις πιο διαχρονικές επιλογές. Είναι κομψό, δεν φεύγει ποτέ από τη μόδα και κολακεύει σχεδόν κάθε σωματότυπο.

Ωστόσο, στις πολύ ανοιχτόχρωμες επιδερμίδες μπορεί να δημιουργήσει αρκετά έντονη αντίθεση.

Αν αγαπάς το μαύρο αλλά θέλεις πιο “μαλακό” αποτέλεσμα, μπορείς να επιλέξεις μαγιό με λεπτομέρειες σε λευκό, χρυσό ή έντονα χρώματα.

Και το λευκό;

Το λευκό είναι ίσως το πιο καλοκαιρινό χρώμα. Αναδεικνύει εντυπωσιακά τις μαυρισμένες επιδερμίδες και δημιουργεί πολύ κομψό αποτέλεσμα.

Αν όμως η επιδερμίδα σου είναι πολύ ανοιχτή και δεν έχει αποκτήσει ακόμη χρώμα, ίσως είναι προτιμότερο να το επιλέξεις λίγο αργότερα μέσα στο καλοκαίρι.

Τα prints μπορούν να αλλάξουν την εικόνα

Δεν χρειάζεται να επιλέξεις μονόχρωμο μαγιό. Τα floral σχέδια, τα τροπικά μοτίβα, οι ρίγες και τα γεωμετρικά prints είναι από τις μεγαλύτερες τάσεις κάθε καλοκαιριού.

Αν το print περιλαμβάνει αποχρώσεις που ταιριάζουν στον τόνο της επιδερμίδας σου, τότε το αποτέλεσμα γίνεται ακόμη πιο κολακευτικό.

Το χρώμα των μαλλιών και των ματιών παίζει επίσης ρόλο

Η επιδερμίδα είναι ο βασικός οδηγός, όμως δεν είναι ο μοναδικός.

Οι ξανθές γυναίκες συχνά αναδεικνύονται περισσότερο με μπλε, κοραλλί ή φούξια. Οι καστανές μπορούν να υποστηρίξουν έντονα πράσινα, λευκά και κόκκινα. Οι κοκκινομάλλες δείχνουν υπέροχες με σμαραγδί, πετρόλ και βαθύ μπλε.

Αν έχεις πράσινα μάτια, όπως πολλές Ελληνίδες, τα μωβ, τα berry, το σμαραγδί και το βαθύ τιρκουάζ τα κάνουν να δείχνουν ακόμη πιο φωτεινά.

Οι τάσεις έρχονται και φεύγουν, το χρώμα που σου ταιριάζει μένει

Κάθε χρόνο βλέπουμε διαφορετικές τάσεις στα μαγιό. Άλλοτε κυριαρχούν τα neon, άλλοτε τα μεταλλικά, τα γήινα ή οι παστέλ αποχρώσεις.

Το σημαντικό όμως δεν είναι να αγοράζεις κάθε φορά ό,τι είναι στη μόδα. Είναι να γνωρίζεις ποια χρώματα σε κάνουν να αισθάνεσαι όμορφα και να αναδεικνύουν φυσικά την επιδερμίδα σου.

Γιατί το πιο κολακευτικό μαγιό δεν είναι απαραίτητα το πιο ακριβό ή το πιο viral. Είναι εκείνο που σε κάνει να κοιτάζεσαι στον καθρέφτη και να νιώθεις αυτοπεποίθηση, είτε βρίσκεσαι στην παραλία, είτε στην πισίνα, είτε στις καλοκαιρινές σου διακοπές.