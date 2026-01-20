“Our Calvins”: Η νέα social-first καμπάνια της Calvin Klein για την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου

Η Calvin Klein συστήνει το ‘Our Calvins’, τη νέα εξέλιξη της εμβληματικής πλατφόρμας #mycalvins, προσκαλώντας τους φίλους του brand παγκοσμίως να μοιραστούν την αγάπη τους και να απαντήσουν στο ερώτημα: «Με ποιον μοιράζεσαι τα Calvins σου;»

Η καμπάνια ξεκινά με τους Grace Van Patten και Jackson White, πρωταγωνιστές της σειράς Tell Me Lies, να φορούν τη limited-edition συλλογή εσωρούχων και loungewear της Calvin Klein για την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου. Με τη σκηνοθετική ματιά της Zora Sicher, το ζευγάρι – τόσο στη ζωή όσο και στην οθόνη – αποτυπώνεται σε αυθεντικές στιγμές που αναδεικνύουν τη διακριτική άνεση του να βρίσκεσαι στο σπίτι μαζί, φορώντας τα Calvins σου. Μετά το αρχικό αυτό λανσάρισμα, θα ακολουθήσει επιπλέον περιεχόμενο ‘Our Calvins’, με μια επιλεγμένη ομάδα influencer couples που εκφράζουν τη δική τους αγάπη, εμπνέοντας τους followers τους να συμμετάσχουν και να μοιραστούν τις δικές τους ιστορίες.

Σχετικά με την καμπάνια, η Grace Van Patten δήλωσε: «Η Calvin Klein εκφράζει διαχρονικά την αυθεντικότητα και την άνεση του να είσαι ο εαυτός σου. Η Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου είναι μια τέλεια αφορμή για να γιορτάσεις αυτού του είδους την εγγύτητα. Η καμπάνια αναδεικνύει ακριβώς αυτές τις στιγμές οικειότητας και σύνδεσης, μέσα από μια αυθεντική, σύγχρονη ματιά»

Ο Jackson White συμπλήρωσε: «Υπήρχε κάτι ιδιαίτερα οικείο σε αυτή την εμπειρία που την έκανε διαφορετική από άλλα projects. Απαλλαγμένοι από κάθε τι περιττό, φορώντας μόνο τα Calvins μας, μπορέσαμε να είμαστε πραγματικά παρόντες ο ένας για τον άλλον και να αναδείξουμε το πόσο ξεχωριστή και αβίαστη είναι η σύνδεσή μας.»

Για την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, τα essentials της Calvin Klein αποκτούν έναν πιο αισθησιακό χαρακτήρα μέσα από απαλές, νέες αποχρώσεις και limited-edition prints, συνδυάζοντας αυτοπεποίθηση και άνεση, σχεδιασμένες για στιγμές εγγύτητας. Το ανδρικό Icon Cotton Stretch και το γυναικείο Icon Cotton Modal ανανεώνονται με το CK Emblem print – ένα τολμηρό, all-over μοτίβο που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο denim και στα outerwear – και επανασχεδιάζεται τώρα σε εσώρουχα και bras, προσδίδοντας μια καθαρή, γραφιστική αισθητική σε κλασικές, άνετες σιλουέτες. Το Cotton Poplin Brief και Short παρουσιάζεται σε μια νέα, limited-edition χρωματική παλέτα. Μαζί, αυτά τα icons αναδεικνύουν το διαχρονικό στυλ της Calvin Klein, σχεδιασμένο για να συνδυάζεται, να μοιράζεται και να φοριέται με άνεση.

Η συλλογή για την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου είναι διαθέσιμη τώρα στο calvinklein.com, ενώ το περιεχόμενο ‘Our Calvins’ θα ξεδιπλώνεται σταδιακά μέσα στην εβδομάδα.

Κάντε tag το @calvinklein στα social για την ευκαιρία να εμφανιστείτε στο brand.

SOCIAL MEDIA: @calvinklein