Η Stradivarius εγκαινιάζει τη σεζόν με μια συνεργασία που υπόσχεται να κερδίσει την γκαρνταρόμπα της Gen Z.

Το brand ενώνει τις δυνάμεις του με την One Dilemma, ένα ανερχόμενο label που ιδρύθηκε το 2023 και διαθέτει ένα τολμηρό, sexy σύμπαν εμπνευσμένο από τα Y2K, για να δημιουργήσουν μια αποκλειστική capsule συλλογή γεμάτη attitude.

One Dilemma x Stradivarius είναι μια capsule συλλογή δέκα κομματιών που περιλαμβάνει πέντε tops, δύο παντελόνια, δύο φούστες και μία tote bag. Η πρόταση ξεχωρίζει για το εντυπωσιακό της design, με λάμψη, αστέρια και τρουκς, καθώς και για την παλέτα χρωμάτων που κινείται ανάμεσα σε ασημί, μαύρο, denim μπλε και φούξια. Ως χαρακτηριστική υπογραφή, όλα τα κομμάτια διαθέτουν ετικέτες σε φούξια απόχρωση.

Τα δύο denim σχέδια αγκαλιάζουν την τάση του χαμηλοκάβαλου, με χαλαρή γραμμή και low-rise εφαρμογή. Το ένα σχέδιο, πλήρως καλυμμένο με στρας, ξεχωρίζει ως το πιο εκθαμβωτικό κομμάτι της συλλογής. Οι φούστες, επίσης low-rise, διαθέτουν λεπτομέρειες με τρουκς στη μέση και μοτίβα αστεριών στις πίσω τσέπες, σε αντιστοιχία με τα τζιν.

Η επιλογή των tops περιλαμβάνει δύο T-shirts με ασύμμετρη λαιμόκοψη, ένα halter-neck top με λεπτομέρειες από στρας, ένα puffed top με λαμπερές λεπτομέρειες στις τιράντες και ένα μαύρο πλεκτό top με lurex, που ολοκληρώνεται με ενσωματωμένο φουλάρι.

Η One Dilemma x Stradivarius είναι σχεδιασμένη για μέρες που ξεκινούν χωρίς σχέδιο και τελικά καταλήγουν να είναι οι καλύτερες. Looks φτιαγμένα για αυθόρμητες στιγμές, εύκολα να φορεθούν από το πρωί ως το βράδυ, και δημιουργημένα για ένα κορίτσι που έχει αυτοπεποίθηση, είναι sexy και γεμάτο attitude.