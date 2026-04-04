Office looks: Πώς να ντύνεσαι κομψά χωρίς να βαραίνεις το look

Το έξυπνο layering που σε κρατά stylish από το πρωί μέχρι το βράδυ.

Η άνοιξη στο γραφείο θέλει ισορροπία. Δεν μπορείς να πας με βαριά χειμωνιάτικα, αλλά ούτε και με καθαρά καλοκαιρινά κομμάτια.

Η θερμοκρασία αλλάζει μέσα στη μέρα και αυτό σημαίνει ότι το outfit σου πρέπει να προσαρμόζεται. Το office style αυτή την περίοδο γίνεται πιο relaxed, χωρίς να χάνει την κομψότητά του.

Το blazer παραμένει βασικό κομμάτι

Το σακάκι είναι το πιο ασφαλές και ταυτόχρονα κομψό layering. Την άνοιξη επιλέγεις πιο ελαφριά υφάσματα και πιο ανοιχτά χρώματα.

Μπεζ, εκρού, γκρι ή παστέλ αποχρώσεις δίνουν πιο μαλακή εικόνα σε σχέση με το κλασικό μαύρο. Συνδυάζεται εύκολα με παντελόνια, jeans ή ακόμη και φορέματα.

Το tailored παντελόνι για καθαρό αποτέλεσμα

Ένα καλοραμμένο παντελόνι σε ίσια γραμμή είναι από τα πιο βασικά κομμάτια για το γραφείο. Δίνει δομή χωρίς να δείχνει αυστηρό. Συνδυάζεται με απλά tops ή πουκάμισα και ολοκληρώνεται με loafers ή slingbacks. Η άνεση και η κομψότητα δεν είναι αντίθετα.

Το έξυπνο casual

Τα jeans πλέον έχουν θέση στο office look, αρκεί να συνδυαστούν σωστά. Ένα straight leg jean με σακάκι και καθαρό top δημιουργεί ένα smart casual αποτέλεσμα.

Το μυστικό είναι οι ισορροπίες. Αν το κάτω μέρος είναι πιο casual, το πάνω πρέπει να είναι πιο δομημένο.

Τα φορέματα ως εύκολη λύση

Ένα midi φόρεμα είναι από τις πιο εύκολες επιλογές για το γραφείο. Δεν χρειάζεται πολλή σκέψη και δείχνει πάντα ολοκληρωμένο. Με ένα σακάκι ή μια καμπαρντίνα, γίνεται ιδανικό για τον Απρίλιο.

Παπούτσια που αντέχουν όλη μέρα

Τα loafers, οι μπαλαρίνες και τα χαμηλά slingbacks είναι οι πιο πρακτικές επιλογές. Συνδυάζουν άνεση και κομψότητα. Τα sneakers μπορούν επίσης να ενταχθούν, αρκεί να είναι καθαρά και minimal. Το office look πρέπει να σε εξυπηρετεί, όχι να σε περιορίζει.

Χρώματα που ανεβάζουν τη διάθεση

Η άνοιξη επιτρέπει πιο φωτεινά looks. Απαλά παστέλ, ουδέτερα και γήινα χρώματα δημιουργούν πιο φρέσκια εικόνα. Δεν χρειάζεται υπερβολή. Μια μικρή αλλαγή αρκεί.

Γιατί το στιλ στο γραφείο δεν είναι αυστηρό είναι ισορροπημένο.