Ο Pietro Terzini «μεταφέρει» τις φράσεις του στα ρούχα της Max&Co

Δεν θα μπορούσε να υπάρξει πιο ταιριαστός τίτλος για τη συνεργασία του καλλιτέχνη Pietro Terzini με τη Max&Co. από το «Here We Go Again», καθώς αυτή σηματοδοτεί τη δεύτερη του συνεργασία με τη νεανική μάρκα του ομίλου Max Mara. Μετά την πρώτη συνεργασία τους πέρυσι, ο Terzini – γνωστός για τη μοντέρνα, ελκυστική στον Millennial κοινό τέχνη του λόγου, που έχει εμφανιστεί σε πίνακες, σκαλωσιές, διαφημιστικές πινακίδες και στον εμβληματικό ουρανοξύστη Torre Velasca στο Μιλάνο – επιστρέφει για το project &Co.llaboration της Max&Co.

«Με το πρώτο κεφάλαιο δημιουργήσαμε μια υπέροχη σχέση, γεμάτη ενέργεια και δημιουργική ροή… αυτή τη φορά μου ζήτησαν να αναπτύξω μια ευρύτερη συνεργασία βασισμένη στο προσωπικό μου γούστο στη μόδα», ανέφερε ο Terzini.

Η πρώτη του επαφή με τη μόδα ήρθε μέσα από τον αθλητισμό. Στα μέσα της δεκαετίας του ’90, ως παιδί, ξεκίνησε να παίζει μπάσκετ αφού παρακολούθησε την ταινία «Space Jam» (1996) του Joe Pytka, έχοντας τον Michael Jordan όχι μόνο ως αθλητικό ίνδαλμα αλλά και ως σημείο αναφοράς για το στυλ. Ζητούσε από τους γονείς του να τον πηγαίνουν στο Μιλάνο για να αγοράζει ρούχα και sneakers της μάρκας Jordan, καθώς και φανέλες του NBA από ένα τοπικό κατάστημα που τις εισήγαγε από τις ΗΠΑ. «Αυτό που με εντυπωσίασε στη μόδα όταν ήμουν 6 ή 7 ετών εξακολουθεί να επηρεάζει το προσωπικό μου στυλ σήμερα. Παίζοντας μπάσκετ, ήρθα σε επαφή με την αμερικανική αθλητική και hip-hop αισθητική» είπε στο WWD. «Άρχισα να εμβαθύνω περισσότερο σε αυτή την υποκουλτούρα στα μέσα των 2000s, όταν καλλιτέχνες όπως ο Kanye West [σήμερα γνωστός ως Ye] και ο Pharrell εμφανίστηκαν στη σκηνή, συνδυάζοντας στοιχεία της αφροαμερικανικής κουλτούρας και της μόδας».

Η συνεργασία &Co.llaboration του Terzini επικεντρώνεται σε βασικά στοιχεία του streetwear, αντλώντας έμπνευση από την περίοδο που το στυλ αυτό πέρασε στο mainstream, χάρη σε σχεδιαστές όπως ο Riccardo Tisci στη Givenchy, ο Raf Simons και ο Virgil Abloh. Μελετώντας τη δική του γκαρνταρόμπα, ο Terzini και η σχεδιαστική ομάδα της Max&Co. δημιούργησαν μια συλλογή με εμβληματικά streetwear κομμάτια, όπως φούτερ, varsity jackets, πουκάμισα φανέλας και bomber jackets. Παραμένοντας πιστός στο αγαπημένο του μέσο – τις λέξεις ως γραφικά – διακόσμησε τα ρούχα με έξυπνες και ειρωνικές φράσεις. Ανάμεσα σε αυτές ξεχωρίζουν: «I hope your email won’t find me», στην πλάτη ενός μπορντό κοστουμιού με ρίγες, «I’ll check and let you know», σε ένα καρό φανελένιο πουκάμισο και άλλες. Η συλλογή θα κυκλοφορήσει στα καταστήματα τον Σεπτέμβριο.

Η συνεργασία της Max&Co. με τον Terzini αποτελεί την όγδοη έκδοση του project &Co.llaboration. Τον Σεπτέμβριο του περασμένου έτους, η μάρκα συνεργάστηκε με τον Ιταλό στυλίστα και image maker Lorenzo Posocco, μετά από αντίστοιχες συνεργασίες με τον Βρετανό σχεδιαστή Richard Quinn, την influencer ταξιδιού και στυλ Sofía Sanchez de Betak, τη στυλίστρια και fashion editor Anna Dello Russo, τον σχεδιαστή και επιμελητή Duro Olowu, καθώς και τον Efisio Rocco Marras, καλλιτεχνικό διευθυντή της I’m Isola Marras και γιο του σχεδιαστή Antonio Marras. Το πρόγραμμα &Co.llaborations ξεκίνησε την άνοιξη του 2022 με μια capsule συλλογή σε συνεργασία με τη Margherita Maccapani Missoni.

