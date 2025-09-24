Ντύσου άνετα και στιλάτα κάθε μέρα με τις τάσεις που ξεχωρίζουν φέτος το φθινόπωρο

Ο Σεπτέμβρης είναι πάντα ένας μήνας γεμάτος αντιθέσεις. Από τη μία έχουμε ακόμα μέρες που θυμίζουν καλοκαίρι, με ήλιο και υψηλές θερμοκρασίες, ενώ από την άλλη, τα βράδια και τα πρωινά αρχίζουν να κρύβουν μια γλυκιά δροσιά που μας υπενθυμίζει πως το φθινόπωρο είναι εδώ.

Αυτός ο μεταβατικός καιρός μάς φέρνει συχνά σε δίλημμα: Τι να φορέσω για να είμαι άνετη, στυλάτη και μέσα στις τάσεις;

Ακολουθεί ένας πλήρης οδηγός για τις τάσεις και τους πιο έξυπνους συνδυασμούς που θα σε βοηθήσουν να νιώθεις κομψή, χωρίς να ανησυχείς για τις εναλλαγές του καιρού.

Η επιστροφή των light jackets

Τα ελαφριά τζάκετ είναι το απόλυτο must των ημερών. Bomber jackets, denim jackets, oversized σακάκια και ελαφριά δερμάτινα επιστρέφουν δυναμικά.

Denim jacket: ιδανικό για casual εμφανίσεις με φορέματα ή wide-leg παντελόνια.

Blazer: σε ουδέτερους τόνους (μπεζ, γκρι, καμηλό) για το γραφείο αλλά και για απογευματινές εξόδους.

Δερμάτινο: πιο edgy επιλογή, ταιριάζει τέλεια με μίνι φούστες ή skinny jeans.

Tip: Μην επιλέγεις πολύ βαριά πανωφόρια, γιατί μέσα στη μέρα θα τα κρατάς στα χέρια. Επένδυσε σε ελαφριά υλικά που «αναπνέουν».

Τα φορέματα συνεχίζουν δυναμικά

Μπορεί το καλοκαίρι να τελείωσε, αλλά τα φορέματα δεν αποχωρίζονται εύκολα την ντουλάπα μας. Τα midi φορέματα με μακριά μανίκια ή τα slip dresses που συνδυάζονται με πουκάμισο από μέσα είναι μεγάλη τάση.

Floral prints: δίνουν μια ανάλαφρη, ρομαντική διάθεση.

Σατέν υφάσματα: μπορούν να γίνουν πιο φθινοπωρινά με ένα blazer από πάνω.

Πλεκτά φορέματα: τέλεια για τις πιο δροσερές μέρες.

Συνδύασε τα με sneakers για πρωινές βόλτες ή με ankle boots για βραδινές εμφανίσεις.

Τα denim παντελόνια στην πιο κομψή εκδοχή τους

Το τζιν παραμένει σταθερή αξία, αλλά αυτή τη σεζόν οι γραμμές γίνονται πιο άνετες. Wide-leg, straight cut και mom jeans έχουν την τιμητική τους.

Φόρεσέ τα με ένα απλό λευκό πουκάμισο και loafers για ένα chic office look.

Για πιο statement outfit, πρόσθεσε ένα cropped top και oversized blazer.

Tip: Απόφυγε τα πολύ σκισμένα jeans – οι τάσεις φέτος είναι πιο καθαρές και minimal.

Layering: Το απόλυτο κόλπο για τον Σεπτέμβρη

Το layering είναι η τεχνική του να φοράς ρούχα σε στρώσεις, και είναι η πιο ασφαλής επιλογή για τις εναλλαγές του καιρού.

Συνδύασε ένα t-shirt με ένα ελαφρύ πουλόβερ που μπορείς εύκολα να βγάλεις μέσα στη μέρα.

Δοκίμασε πουκάμισο κάτω από φόρεμα ή γιλέκο πάνω από μπλούζα.

Ένα μαντήλι στον λαιμό μπορεί να σε σώσει από το απογευματινό αεράκι.

Το layering δεν είναι μόνο πρακτικό, αλλά και ιδιαίτερα στυλάτο.

Τα παπούτσια που κυριαρχούν

Στα τέλη Σεπτέμβρη είναι ώρα να αποχαιρετήσεις τα σανδάλια και να υποδεχθείς πιο κλειστά παπούτσια.

Sneakers: λευκά, chunky ή vintage, ταιριάζουν παντού.

Loafers: επιστρέφουν δυναμικά και φοριούνται με κάλτσες για πιο fashion-forward αποτέλεσμα.

Ankle boots: το απόλυτο μεταβατικό παπούτσι, ιδανικό για βράδια και πιο δροσερές μέρες.

Χρώματα και υφές που ξεχωρίζουν

Οι τάσεις στα χρώματα δείχνουν προς πιο γήινες αποχρώσεις: καφέ, καμηλό, μπεζ, γκρι και φυσικά το κλασικό μαύρο. Ωστόσο, πάντα υπάρχει χώρος για μια πινελιά έντονου χρώματος: φούξια, πράσινο ή πορτοκαλί.

Στις υφές, το σατέν και το πλεκτό πρωταγωνιστούν, ενώ το denim παραμένει αγαπημένη επιλογή.

Τα αξεσουάρ κάνουν τη διαφορά

Oversized τσάντες για πρακτικότητα.

Χρυσά κοσμήματα για μια διακριτική λάμψη.

Ζώνες για να δώσεις σχήμα στα oversized ρούχα.

Γυαλιά ηλίου – γιατί ο Σεπτέμβρης είναι ηλιόλουστος.

Οι πιο hot συνδυασμοί για τώρα

Midi φόρεμα + denim jacket + ankle boots.

Wide-leg jean + λευκό πουκάμισο + loafers.

Slip dress + blazer + sneakers.

Πλεκτό φόρεμα + ζώνη στη μέση + oversized τσάντα.

Δεν χρειάζεται να αποχωριστείς ακόμα τα καλοκαιρινά σου κομμάτια – απλά μάθε να τα συνδυάζεις με πιο φθινοπωρινά στοιχεία. Επένδυσε σε πανωφόρια, πλεκτά και κομψά παπούτσια, παίξε με το layering και μην ξεχνάς ότι τα αξεσουάρ δίνουν πάντα χαρακτήρα σε κάθε look.

Έτσι, είσαι έτοιμη να υποδεχθείς το φθινόπωρο με στυλ και αυτοπεποίθηση.