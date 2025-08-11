Nέα capsule Casual Sport συλλογή από τη Stradivarius

Η Stradivarius λανσάρει μια νέα capsule Casual Sport συλλογή, προσφέροντας ευέλικτα κομμάτια που συνδυάζουν άνεση και στυλ. Η συλλογή αυτή έχει σχεδιαστεί για γυναίκες που κινούνται ανάμεσα στο πρακτικό και το σύγχρονο, συγχωνεύοντας την ουσία του αθλητικού ντυσίματος με μια μοντέρνα γλώσσα μόδας..

Το brand παρουσιάζει ένα νέο drop βασισμένο σε total looks με σετ από ασορτί κολάν και crop tops, φούτερ με urban επιρροές και oversized cropped μπουφάν. Η χρωματική παλέτα περιλαμβάνει μαύρο, χακί πράσινο, ναυτικό μπλε και μπορντό αποχρώσεις, δημιουργώντας την ιδανική βάση για μια capsule γκαρνταρόμπα που ισορροπεί ανάμεσα στο casual και το κομψό.

Για την ολοκλήρωση των looks, η Stradivarius προσφέρει μια επιμελημένη επιλογή από αξεσουάρ, όπως καπέλα, τσάντες και sneakers, προσθέτοντας μια μοντέρνα πινελιά χωρίς να θυσιάζεται η άνεση.

Με τη συλλογή Casual Sport, το brand δεν καλύπτει μόνο τις ανάγκες της καθημερινότητας, αλλά μετατρέπει το casual ντύσιμο σε μια πραγματική fashion δήλωση.