The Issue
Now Reading
Nέα capsule Casual Sport συλλογή από τη Stradivarius
The Issue
The Issue

Nέα capsule Casual Sport συλλογή από τη Stradivarius

Avatar photo
by
11 Αυγούστου, 2025
Nέα capsule Casual Sport συλλογή από τη Stradivarius
Avatar photo

Προσφέρει ευέλικτα κομμάτια που συνδυάζουν άνεση και στυλ

Η Stradivarius λανσάρει μια νέα capsule Casual Sport συλλογή, προσφέροντας ευέλικτα κομμάτια που συνδυάζουν άνεση και στυλ. Η συλλογή αυτή έχει σχεδιαστεί για γυναίκες που κινούνται ανάμεσα στο πρακτικό και το σύγχρονο, συγχωνεύοντας την ουσία του αθλητικού ντυσίματος με μια μοντέρνα γλώσσα μόδας..

Nέα capsule Casual Sport συλλογή από τη Stradivarius

Το brand παρουσιάζει ένα νέο drop βασισμένο σε total looks με σετ από ασορτί κολάν και crop tops, φούτερ με urban επιρροές και oversized cropped μπουφάν. Η χρωματική παλέτα περιλαμβάνει μαύρο, χακί πράσινο, ναυτικό μπλε και μπορντό αποχρώσεις, δημιουργώντας την ιδανική βάση για μια capsule γκαρνταρόμπα που ισορροπεί ανάμεσα στο casual και το κομψό.

Nέα capsule Casual Sport συλλογή από τη Stradivarius

Για την ολοκλήρωση των looks, η Stradivarius προσφέρει μια επιμελημένη επιλογή από αξεσουάρ, όπως καπέλα, τσάντες και sneakers, προσθέτοντας μια μοντέρνα πινελιά χωρίς να θυσιάζεται η άνεση.

Nέα capsule Casual Sport συλλογή από τη Stradivarius

Με τη συλλογή Casual Sport, το brand δεν καλύπτει μόνο τις ανάγκες της καθημερινότητας, αλλά μετατρέπει το casual ντύσιμο σε μια πραγματική fashion δήλωση.

ΔΙΑΒΑΣΕ ΕΠΙΣΗΣ
Νέα Συλλογή Stradivarius: Boho is back
Νέα Συλλογή Stradivarius: Boho is back
Tags



Ακολούθησε το TheIssue.gr στο Google News και μάθε πρώτη όλα τα νέα!


The Issue
Site Footer
Dnews
theissue.gr

Site Footer

Copyright © 2022 – 2025 TheIssue.gr • All Rights Reserved.

Developed by Nuevvo