MODIVO: Οι χειμερινές τάσεις στα καλύτερά τους

O χειμώνας έχει φτάσει για τα καλά και φέτος είναι πιο ατμοσφαιρικός από ποτέ. Οι χαμηλές θερμοκρασίες κάνουν τα σκουφιά και τα γάντια απαραίτητα για κάθε χειμερινή δραστηριότητα. Εδώ ακριβώς έρχεται η MODIVO, εμπνέοντάς μας με τη νέα της χειμερινή συλλογή και δίνοντας έτοιμες απαντήσεις στο ερώτημα: πώς ντυνόμαστε αυτή τη σεζόν ώστε το στιλ μας να είναι ταυτόχρονα πρακτικό και μοντέρνο;

Ισορροπία ανάμεσα στη μόδα και την πρακτικότητα

Ακόμη και τα πιο μεγάλα fashion it-girls πρέπει να αποδεχτούν ότι όταν η θερμοκρασία πέφτει κάτω από το μηδέν, κάποιες στιλιστικές «υποχωρήσεις» είναι αναπόφευκτες. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θυσιάζουμε το στιλ μας, το αντίθετο μάλιστα. Επιπλέον στρώσεις όπως οικολογική γούνα, μακριά μάλλινα παλτό ή oversized puffer jackets δίνουν στα σύνολα νέες, πιο ενδιαφέρουσες φόρμες, ειδικά όταν συνδυάζονται διαφορετικές υφές.

Στη νέα της καμπάνια, η MODIVO αξιοποιεί άψογα αυτή τη λογική, συνδυάζοντας ένα λευκό παλτό από faux fur της Pinko με casual φόρμα από την Patrizia Pepe. Τα αξεσουάρ ολοκληρώνουν το look: μαύρη τσάντα Badura και oversized γυαλιά ηλίου με έντονο, ορθογώνιο σχήμα, χοντρό σκελετό και sporty, futuristic αισθητική κάπου ανάμεσα στην υψηλή μόδα και το Y2K ύφος.

Μόδα που σε άγκαλιάζει’ με άνεση

Τα μάλλινα είναι αδιαμφισβήτητα οι πρωταγωνιστές των ψυχρών εποχών. Η ζεστασιά και η άνεση που προσφέρει, αγκαλιάζοντας και προστατεύοντας το σώμα, δημιουργούν μια αίσθηση απόλυτης ευεξίας. Ένα μάλλινο πλεκτό φόρεμα σε απαλό ροζ της Patrizia Pepe, χάρη στην απλή του γραμμή, πέφτει απαλά πάνω στη σιλουέτα και αποπνέει αμέσως άνεση, ελευθερία και cozy διάθεση ακριβώς ό,τι ζητάμε από ένα χειμερινό outfit. Το μαλλί προσθέτει λειτουργικότητα και ζεστασιά, καθιστώντας το φόρεμα ιδανική επιλογή για τις κρύες μέρες, είτε φορεθεί casual είτε πιο κομψά.

Το look εκπέμπει ηρεμία και άνεση, χωρίς να στερείται χαρακτήρα. Καθοριστικό ρόλο παίζουν τα αξεσουάρ σε αντίθεση, σε απόχρωση taupe γκρι. Οι ψηλές μυτερές μπότες της Gino Rossi και η minimal τσάντα του ίδιου brand «σπάνε» υπέροχα τη γλυκιά παστέλ βάση. Αυτή η πιο ψυχρή απόχρωση αναβαθμίζει το σύνολο, προσθέτοντας σύγχρονο βάθος και κομψότητα. Είναι το τέλειο παράδειγμα του πώς τα σωστά αξεσουάρ μπορούν να καθορίσουν ένα look και να μετατρέψουν ένα απλό, άνετο φόρεμα σε ένα fashion-forward σύνολο.

Ανδρικός χειμώνας σε δύο εκδοχές ανάμεσα στην πολυτέλεια και τη λειτουργικότητα

Το πρώτο look είναι μια ξεκάθαρη αναφορά στη σύγχρονη κομψότητα με στοιχεία luxury streetwear. Το βασικό κομμάτι είναι ένα oversized faux-fur jacket της Hugo, απόλυτα εναρμονισμένο με τη δυνατή τάση του statement outerwear. Το πανωφόρι πρωταγωνιστεί και καθορίζει ολόκληρο το σύνολο. Σε συνδυασμό με μάλλινο παντελόνι σε χαλαρή γραμμή και minimal δερμάτινα μποτάκια Calvin Klein, δημιουργείται ένα ολοκληρωμένο και ιδιαίτερα στιλάτο αποτέλεσμα. Ένα look που αποπνέει αυτοπεποίθηση και ισορροπεί την κομψότητα με την καθημερινή άνεση.

Το δεύτερο outfit στρέφεται προς τη λειτουργική outdoor μόδα, η οποία εδώ και αρκετές σεζόν επηρεάζει έντονα τις αστικές τάσεις. Ένα κλασικό quilted puffer jacket της The North Face, ένα σκουφί Hunter και layers από πλεκτά δημιουργούν ένα σύνολο έτοιμο για πραγματικές χειμερινές συνθήκες. Πρόκειται για ρούχα σχεδιασμένα για κρύο, κίνηση και δραστηριότητα. Οι ουδέτεροι γήινοι τόνοι, τα άνετα παντελόνια και τα τεχνικά sneakers της Reebok ευθυγραμμίζονται απόλυτα με το gorpcore trend, όπου η πρακτικότητα συναντά τη μόδα.

Παρόλο που τα σύνολα έχουν διαφορετική αισθητική, μοιράζονται έναν κοινό παρονομαστή: τη σύγχρονη προσέγγιση στη χειμερινή μόδα, όπου οι στρώσεις, η άνεση και το εκφραστικό outerwear παίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο. Είναι η απόδειξη ότι ανεξάρτητα από το στιλ, η μόδα σήμερα βασίζεται στη συνειδητή ισορροπία ανάμεσα στην αισθητική και τη λειτουργικότητα.