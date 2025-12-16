MODIVO & epapoutsia.gr παρουσιάζουν τις χειμερινές συλλογές 2025 μέσα από μια iconic εμπειρία Fashion Art Gallery στην Αθήνα

Tην Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου, το modivo.gr και το epapoutsia.gr διοργάνωσαν ένα αποκλειστικό event στην Αθήνα, καλωσορίζοντας δημοσιογράφους, διασημότητες και influencers για να ανακαλύψουν τις χειμερινές και εορταστικές συλλογές 2025 μέσα από ένα μοναδικό concept fashion art gallery.

Ο χώρος μεταμορφώθηκε σε ένα εντυπωσιακό set up όπου η μόδα, το brand identity και η καλλιτεχνική έκφραση ενώθηκαν. Τα παπούτσια και οι τσάντες βρέθηκαν στο επίκεντρο, όχι απλώς ως αξεσουάρ, αλλά ως βασικά στοιχεία προσωπικού στυλ. Η γυναικεία και ανδρική υπόδηση – από sneakers και chunky loafers έως βραδινά παπούτσια και χειμερινές μπότες – παρουσιάστηκαν σαν curated εκθέματα, μαζί με μια ευρεία γκάμα τσαντών, με μερικές να εκτίθενται σε μεταλλικές αλυσίδες, ενισχύοντας την αστική και street αισθητική του epapoutsia.gr. Περιλάμβανε επίσης festive clutches, κομψές shoulder bags, καθημερινά σχέδια και sporty επιλογές.

Σε υφασμάτινες μορφές/κούκλες με διαφορετικούς τύπους σώματος και sizes, από slim έως plus-size σιλουέτες προβάλλονταν τα campaign videos της MODIVO και του epapoutsia.gr, αναδεικνύοντας τη διαφορετικότητα, την κίνηση και την ατομικότητα. Η ΄σκηνογραφία΄ ολοκληρώθηκε με επιλεγμένα ρούχα από τη Χειμερινή συλλογή MODIVO 2025, ενώ ένα μεγάλο συρματόπλεγμα παρουσίαζε εικόνες της καμπάνιας, προσδίδοντας μια σύγχρονη urban αισθητική στον χώρο.

Το event αντικατόπτριζε τη φιλοσοφία πίσω από τις Χειμερινές συλλογές 2025 της MODIVO: μόδα που ισορροπεί δύναμη και απαλότητα, μινιμαλισμό και συναίσθημα. Στις γυναικείες εμφανίσεις ξεχώρισαν structured midi φορέματα, μαλακά πλεκτά, tailored παλτό και ζεστά ουδέτερα χρώματα όπως το γκρι, ecru, μπεζ, σοκολατί και βαθύ μπορντό. Στις ανδρικές συλλογές δόθηκε έμφαση στον εκλεπτυσμένο μινιμαλισμό, τα ποιοτικά υφάσματα και τον thoughtful σχεδιασμό, με tailored outerwear, πλεκτά layers και διακριτικό branding σε navy, ελιά, steel grey και caramel αποχρώσεις.

Η αφήγηση της Χειμερινής συλλογής 2025 του epapoutsia.gr επικεντρώθηκε στην υπόδηση ως βασικό στοιχείο καθημερινού και εορταστικού στυλ. Στις γυναικείες τάσεις ξεχώρισαν οι αντιθέσεις, chunky loafers συνδυασμένα με ρέοντα φορέματα, slouchy boots με ’70s και western επιρροές, μοντέρνες urban rain boots και minimal sneakers σε μαλακές ουδέτερες αποχρώσεις. Στην ανδρική υπόδηση τονίστηκαν οι καθαρές γραμμές, η άνεση και η σύγχρονη street αισθητική, από κλασικά sneakers έως τεχνικά εμπνευσμένες μπότες με outdoor στοιχεία.

Η γοητεία της εορταστικής περιόδου ήταν επίσης κεντρικό στοιχείο της βραδιάς. Festive υφές, μεταλλικές λεπτομέρειες, βαθύ μπορντό, χρυσό και navy όρισαν τη διάθεση, δείχνοντας πώς τα παπούτσια και οι τσάντες μπορούν να αναβαθμίσουν το εορταστικό ντύσιμο με αυτοπεποίθηση και διακριτική κομψότητα.

Η εκδήλωση στην Αθήνα ήταν κάτι περισσότερο από παρουσίαση ήταν μια δήλωση. Η MODIVO και το epapoutsia.gr παρουσίασαν τη μόδα ως γλώσσα, εμπειρία και καθρέφτη της ταυτότητας. Σε έναν κόσμο υπερβολής, οι δύο μάρκες συνεχίζουν να προωθούν μια πιο ήρεμη, ουσιαστική προσέγγιση στο στυλ, που διαρκεί πέρα από τις τάσεις.

Οι Χειμερινές & Εορταστικές συλλογές 2025 από μάρκες όπως Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Weekend Max Mara, Polo Ralph Lauren, AMI Paris, Jacquemus, Dolce & Gabbana, Nine West, adidas, Puma, New Balance, Reebok, Hunter και Beverly Hills Polo Club είναι διαθέσιμες στα websites της MODIVO & epapoutsia.gr καθώς και στα app τους.