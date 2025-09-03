MODIVO Back to Office: Επιστροφή στο γραφείο με urban style

Το φθινόπωρο είναι η εποχή που μετά τις ξέγνοιαστες καλοκαιρινές διακοπές, επιστρέφουμε στον καθημερινό ρυθμό της δουλειάς και των meetings. Η καμπάνια “Back to Office” της MODIVO αποδεικνύει ότι η μόδα του γραφείου δεν χρειάζεται να είναι συμβατική αντιθέτως, μπορεί να γίνει το μέσο έκφρασης του προσωπικού μας στυλ. Η κομψότητα και ο επαγγελματισμός συνδυάζονται με την ατομικότητα, δίνοντας χαρακτήρα στις καθημερινές μας εμφανίσεις.

Η νέα συλλογή προσφέρει μια σύγχρονη ματιά στο officewear. Η MODIVO δείχνει ότι το γραφείο δεν είναι περιορισμός αλλά ένας χώρος όπου το στυλ μπορεί να γίνει προέκταση της προσωπικότητάς μας. Αντί για προβλέψιμους συνδυασμούς, η καμπάνια προτείνει έντονα χρώματα, μοντέρνες γραμμές και υφάσματα που παντρεύουν την κομψότητα με την άνεση.

Το φθινόπωρο του 2025 φέρνει την επιστροφή σε πιο χαλαρές γραμμές στα κοστούμια, ζωντανές χρωματικές πινελιές και έναν νέο τρόπο προσέγγισης των κλασικών επιλογών. Oversized σακάκια, φαρδιά παντελόνια, δερμάτινες φούστες και soft πλεκτές υφές συνθέτουν looks που είναι επαγγελματικά, αλλά ταυτόχρονα φρέσκα και ευέλικτα. Ιδανικά τόσο για το γραφείο όσο και για μετά.

Νέοι κανόνες για το Officewear

Η γυναικεία συλλογή της καμπάνιας απευθύνεται σε γυναίκες που βλέπουν το ντύσιμο ως μέσο έκφρασης του χαρακτήρα τους. Κλασικά κορμάκια από NORMA KAMALI ή μπλουζάκια Tommy Hilfiger γίνονται η βάση για πιο έντονα κομμάτια όπως oversized σακάκια από Magda Matyja ή πουκάμισα από Marella και Munthe σε ήπιες αποχρώσεις.

Το φθινόπωρο ενθαρρύνει το παιχνίδι με τις υφές μια δερμάτινη φούστα MAX&Co. σε συνδυασμό με ένα απαλό πουλόβερ Munthe Purulia δημιουργεί ένα look κομψό για το γραφείο αλλά και πιο χαλαρό για μετά. Τα παντελόνια palazzo από Boss ή οι φούστες από Guess προσθέτουν δυναμισμό και μοντέρνα αισθητική, ενώ το μάλλινο bomber jacket από Mari Preti ενσαρκώνει το στυλ που ενώνει την business αύρα με την αστική άνεση.

Επαναπροσδιορίζοντας το ανδρικό Officewear

Η MODIVO υπενθυμίζει πως και το ανδρικό office look μπορεί να ξεφύγει από τα συνηθισμένα. Η συλλογή περιλαμβάνει ζιβάγκο από Selected Homme και πουλόβερ από Guess, που συνδυάζονται ιδανικά με κομψά παντελόνια, καθώς και πουκάμισα από Boss και Robe Di Kappa σε εποχιακές αποχρώσεις από το κλασικό λευκό έως απαλό κίτρινο και γκρι.

Η τάση στρέφεται σε πιο χαλαρές γραμμές, όπως αυτές των παντελονιών G-Star Raw και Ami Paris, που δένουν άψογα με σακάκια από Liu Jo ή Borgio, προσδίδοντας έναν πιο ανέμελο χαρακτήρα. Την εποχιακή διάθεση ενισχύουν και τα μπουφάν εποχής από Robe Di Kappa πρακτικά αλλά απόλυτα εναρμονισμένα με τις αστικές τάσεις.

Κάθε μέρα μπορεί να είναι Statement day

Η καμπάνια MODIVO “Back to Office” είναι κάτι παραπάνω από μια παρουσίαση των τελευταίων τάσεων. Είναι μια πρόσκληση να επαναπροσδιορίσουμε το στυλ του γραφείου ώστε να αντανακλά την προσωπικότητά μας και να μας γεμίζει αυτοπεποίθηση. Τα χρώματα, οι γραμμές και οι υφές γίνονται εργαλεία μέσα από τα οποία επικοινωνούμε ποιοι είμαστε και πού θέλουμε να φτάσουμε.

Η σύγχρονη μόδα του γραφείου απομακρύνεται από άκαμπτους κανόνες και εστιάζει στην άνεση, τη συνειδητή επιλογή και τη δημιουργικότητα. Γιατί το καθημερινό ντύσιμο δεν είναι απλώς ένας επαγγελματικός “κώδικας”, αλλά ένα διακριτικό μήνυμα που στέλνουμε στον κόσμο.

Η καμπάνια της MODIVO μας υπενθυμίζει ότι η επιστροφή στη δουλειά μπορεί να είναι μια ευκαιρία να ξαναβρούμε τη χαρά της μόδας. Έτσι, η γκαρνταρόμπα του γραφείου παύει να είναι υποχρέωση και γίνεται τρόπος για να γράψουμε τη δική μας στιλιστική ιστορία.

Ολόκληρη η συλλογή είναι διαθέσιμη στο modivo.gr και στο app.