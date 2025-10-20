Μια πρωτη ματια: Η συλλογη H&M Glenn Martens

Μια παιχνιδιάρικη καμπάνια με πρωταγωνιστές την Joanna Lumley και τον Richard E. Grant γιορτάζει την αυθεντικότητα και την αυτοέκφραση.

Η H&M παρουσιάζει για πρώτη φορά τη συλλογή H&M Glenn Martens, μία από τις πιο πολυαναμενόμενες συνεργασίες της χρονιάς.

Ο Βέλγος σχεδιαστής Glenn Martens διαμορφώνει το τοπίο της σύγχρονης μόδας και αυτή η νέα συνεργασία προσφέρει στο κοινό την ευκαιρία να αποκτήσει κομμάτια που αντανακλούν τη δημιουργική του ταυτότητα.

Το έργο του Martens ανέκαθεν αμφισβητούσε τα όρια της μόδας, και αυτή η συνεργασία με τη H&M εκφράζει το ενδιαφέρον του να δημοκρατικοποιήσει τη μόδα και να τη φέρει κοντά στους πολλούς. Τώρα, για πρώτη φορά, παρουσιάζεται ολόκληρη η συλλογή — μια ποικιλόμορφη και ευέλικτη σειρά που συνδυάζει γυναικεία, ανδρικά, unisex κομμάτια και αξεσουάρ.

Η συλλογή επαναπροσδιορίζει τα αρχετυπικά ρούχα, δίνοντάς τους νέα, απρόσμενα twist. Μέσα από μια εις βάθος εξερεύνηση, ο Martens περιηγήθηκε στο αρχείο της H&M για να επιλέξει εμβληματικά κομμάτια που αγαπούν οι καταναλωτές — από τα best-selling t-shirts μέχρι τα καρό πουκάμισα, τα bomber jackets και τα jeans. Κάθε κομμάτι επανερμηνεύεται δημιουργικά, παίζοντας με το trompe-l’œil και το customization, ενώ πολλά από αυτά μπορούν να μεταμορφωθούν από τον ίδιο τον χρήστη χάρη σε τεχνικές επανασχηματισμού, όπως foil και σύρμα, δημιουργώντας γλυπτικές φόρμες.

Η συλλογή αποτελεί επίσης φόρο τιμής στη διαδρομή του Martens ως σχεδιαστή και στο εμβληματικό του έργο στο Y/Project, με αρκετά κομμάτια —από μπότες μέχρι prints— να παραπέμπουν σε designs-ορόσημα.

«Βλέπω αυτή τη συλλογή ως μια μεγάλη οικογένεια ενδυμάτων, καθένα από τα οποία έχει πολλαπλές λειτουργίες και προσωπικότητες — όπως οι άνθρωποι, εξελίσσονται και αλλάζουν κάθε μέρα. Πάντα με ενδιέφεραν τα ρούχα που πραγματικά ζούμε μέσα σε αυτά, και η ιδέα των αρχετύπων και των βασικών κομματιών της γκαρνταρόμπας αποτέλεσε το σημείο εκκίνησης για αυτό το ιδιαίτερο και ευχάριστο project με τη H&M.»



– Glenn Martens

«Πιστεύω πραγματικά πως αυτή είναι μία από τις πιο δημιουργικές συνεργασίες που έχουμε κάνει ποτέ. Ο Glenn είναι ένα μοναδικό ταλέντο και ριζοσπαστικός στοχαστής οι δημιουργίες του παίζουν με τα αρχετυπικά ρούχα και με την ίδια την ουσία του ντυσίματος. Η καμπάνια είναι εξαιρετική ήδη εμβληματική.»



– Ann-Sofie Johansson

Το χιούμορ αποτελεί κεντρικό στοιχείο της δουλειάς του Martens και τόσο η συλλογή όσο και η καμπάνια αγκαλιάζουν το πνεύμα του παιχνιδιού και της αυτοέκφρασης. Για την καμπάνια, ο Martens παρουσιάζει μια νέα εκδοχή οικογενειακού πορτρέτου, με πρωταγωνιστές τους Joanna Lumley και Richard E. Grant, πλαισιωμένους από νέα, ενδιαφέροντα πρόσωπα. Η επιλογή του cast αποτυπώνει τη γοητεία του Martens με το βρετανικό χιούμορ και τις αναφορές στο Ηνωμένο Βασίλειο που διατρέχουν τη συλλογή. Η καμπάνια και η συλλογή θα γιορταστούν σε μια εκδήλωση στο Λονδίνο, με περισσότερες πληροφορίες να ανακοινώνονται σύντομα.

«Ήταν πραγματικά διασκεδαστικό να συμμετέχω στο οικογενειακό πορτρέτο του Glenn Martens και της H&M. Πάντα λέω ότι η καλύτερη μόδα είναι αυτή που σπάει τους κανόνες οι άνθρωποι πρέπει να φορούν ό,τι θέλουν και θαυμάζω το τολμηρό πνεύμα και τη δημιουργική ματιά του Glenn.»

– Joanna Lumley

«Τι ξεχωριστή ευκαιρία να συνεργαστώ με τον Glenn Martens, τη Joanna Lumley και τη H&M. Μου άρεσε πολύ το πνεύμα της συλλογής – μπορεί να τη φορέσει ο καθένας με τον δικό του τρόπο και να αναδείξει την προσωπικότητά του. Η φωτογράφιση ήταν απίθανη! Απόλαυσα τον ρόλο του “πατριάρχη” αυτής της στιλάτης και… απρόβλεπτης οικογένειας!»

