ΜΙΑ ΩΔΗ ΣΤΑ ΦΟΥΛΑΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΗΛΙΟΒΑΣΙΛΕΜΑΤΟΣ: Η H&M ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ SUMMER 2026

Η συλλογή Summer 2026 της H&M αντλεί έμπνευση από τα φουλάρια, αναδεικνύοντας τον πλούσιο συμβολισμό τους στο στιλ, στην πολυτέλεια, τα ταξίδια, αλλά και σε ολόκληρη την ιστορία της μόδας. Η έμπνευση αυτή είναι φανερή στα μοτίβα, τα prints και τις γραμμές της συλλογής, η οποία αποτυπώνει ένα καλοκαίρι γεμάτο αυτοπεποίθηση και χρώματα, το οποίο είναι εκκεντρικό, ενώ ταυτόχρονα εκλεπτυσμένο.

Στο επίκεντρο της συλλογής βρίσκεται η ευελιξία των φουλαριών και η ικανότητά τους να προσαρμόζονται και να λειτουργούν ως μέσο προσωπικής έκφρασης, προσφέροντας δημιουργική ελευθερία για κομψές και διαφορετικές σιλουέτες. Ο τρόπος με τον οποίο το φουλάρι αγκαλιάζει το σώμα και η ευέλικτη, αέρινη εφαρμογή του αποτελούν την έμπνευση για βασικά κομμάτια της συλλογής, όπως φούστες τύπου σαρόνγκ, τοπ, φορέματα και δυναμικά σετ που ισορροπούν ανάμεσα στη δραματικότητα και την effortless αισθητική.

«Αυτή τη σεζόν, μας συνεπήρε η ιστορία των φουλαριών: η μοναδική συνύπαρξη απαλότητας και τολμηρής έκφρασης, καθώς και ο ρόλος τους ως ένα από τα πρώτα σύμβολα της μόδας, από την αρχαιότητα έως τους δρόμους του σήμερα. Η συλλογή αντλεί από αυτή τη διαχρονική κληρονομιά, συνδυάζοντας παρελθόν και παρόν, εκλεπτυσμένη κομψότητα και αβίαστη άνεση, σε μια έκφραση πλούσια σε ιστορίες, αισθησιακή και απόλυτα σύγχρονη», δηλώνει η Eliana Masgalos Duarte, Womenswear Design Lead της H&M.

Η συλλογή αποπνέει μια διάθεση ευφορίας, αποτυπώνοντας ένα καλοκαίρι γεμάτο διασκέδαση, ελευθερία και περιπέτειες από το πρωί έως το βράδυ. Οι αποχρώσεις της ανατολής και του ηλιοβασιλέματος κυριαρχούν, με έντονους τόνους παπάγιας, μάνγκο, ακτινιδίου και μανταρινιού, σε ισορροπία με γήινες αποχρώσεις τερακότας και καφέ. Οι πολύχρωμες χάντρες προσθέτουν παιχνιδιάρικες πινελιές ουράνιου τόξου, χαρίζοντας υφή και ιδιαίτερο χαρακτήρα σε τιράντες και διακοσμητικές λεπτομέρειες. Τα prints ξεχωρίζουν για τα έντονα χρώματα και τα καλειδοσκοπικά εξωτικά λουλούδια, ενώ γεωμετρικά μοτίβα με vintage αισθητική αναδεικνύουν την πηγή έμπνευσης της συλλογής, τα φουλάρια. Οι γραμμές αγκαλιάζουν την κίνηση: τα maxi φορέματα κυματίζουν αέρινα γύρω από το σώμα, ενώ οι φούστες σαρόνγκ με layered prints μπορούν να συνδυαστούν με ασορτί tops ή να φορεθούν με tank tops και T-shirts. Ανάμεσά τους ξεχωρίζει ένα cropped T-shirt με παιχνιδιάρικο print από ιππόκαμπους, που αποπνέει την ανεμελιά των διακοπών.

Τα παντελόνια κινούνται από barrel γραμμή σε έντονα balloon σχήματα, ενώ ορισμένα σχέδια διαθέτουν ενσωματωμένη φούστα από ημιδιάφανο ύφασμα που χαρίζει ανάλαφρη κίνηση και αέρινο χαρακτήρα. Πλεκτά crochet tops και φορέματα ενισχύουν τη χειροποίητη αισθητική που χαρακτηρίζει τη συλλογή, ενώ ribbed πλεκτά φορέματα και φούστες προσθέτουν γλυπτική ένταση. Πλεκτά shorts με ντεγκραντέ αποχρώσεις από πορτοκαλί σε κρεμ θυμίζουν τη ζεστή ατμόσφαιρα των καλοκαιρινών βραδιών.

Η swimwear συλλογή συνδυάζει κομψότητα και ευελιξία. Κεντρικό κομμάτι αποτελεί ένα ολόσωμο μαγιό σε ombré αποχρώσεις εμπνευσμένες από το ηλιοβασίλεμα, ενώ τα μπικίνι επαναλαμβάνουν την ίδια χρωματική αρμονία. Άλλα σχέδια διακοσμούνται με εκλεπτυσμένες chain λεπτομέρειες ή διακριτικές χάντρες. Σε χρωματισμούς που αντικατοπτρίζουν την παλέτα της συλλογής, τα κομμάτια έχουν σχεδιαστεί ώστε να φοριούνται τόσο στην παραλία όσο και πέρα από αυτή.

Από τα παπούτσια ξεχωρίζει μια διάφανη jelly σαγιονάρα σε ποικιλία αποχρώσεων, μια σύγχρονη εκδοχή ενός διαχρονικού καλοκαιρινού staple. Άλλα σχέδια επαναπροσδιορίζουν τη χαρακτηριστική γραμμή με kitten heels ή wedges.

Τσάντες βραδινές με χάντρες και μακριά κρόσσια αντανακλούν τις αποχρώσεις της θάλασσας, του ήλιου και της άμμου, ενώ τα κοσμήματα ενισχύουν τον eclectic χαρακτήρα της συλλογής. Σκουλαρίκια εμπνευσμένα από κοχύλια αποτυπώνουν τα χρώματα του ηλιοβασιλέματος, ενώ oversized βραχιόλια και chunky αλυσίδες σε χρυσούς τόνους προσθέτουν αντίθεση και δομή. Νοσταλγικές, παιχνιδιάρικες λεπτομέρειες προσκαλούν σε προσωπικούς συνδυασμούς μέσα από layering και stacking.

Συνολικά, η συλλογή αποτυπώνει μια ελεύθερη και ανεπιτήδευτη διάθεση – μια γκαρνταρόμπα εμπνευσμένη από τα ταξίδια, τη δημιουργικότητα και την προσωπική έκφραση.