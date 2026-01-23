Maui & Sons FW 2025-2026 Campaign | “Look fresh for every adventure”

Η νέα FW 2025-26 καμπάνια της Maui & Sons μας μεταφέρει εκεί όπου ο ελληνικός χειμώνας γίνεται εμπειρία: στο βουνό, το δάσος, τη φύση.

Με κεντρικό μήνυμα “Look fresh for every adventure”, το brand επαναπροσδιορίζει την έννοια της περιπέτειας, ως μια αυθόρμητη στιγμή απόδρασης, κίνησης και ελευθερίας. Η καμπάνια αποτυπώνει αληθινές στιγμές περιπέτειας, δείχνοντας ότι μπορείς να παραμένεις cool, fresh και stylish ακόμη και όταν η διασκέδαση εκφράζεται με μία απόδραση στη φύση.

Η συλλογή περιλαμβάνει ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ που ξεχωρίζουν για τα έντονα χρώματα και τις cozy γραμμές. Από μοντέρνα hoodies, μέχρι statement sneakers και αξεσουάρ, η συλλογή είναι σχεδιασμένη για άνεση, ευελιξία και στυλ σε κάθε outdoor στιγμή και καθημερινή περιπέτεια.

Η Maui & Sons απευθύνεται σε όσους αγαπούν να εξερευνούν, χωρίς να ακολουθούν αυστηρούς κανόνες. Είναι η ιδανική casual επιλογή με playful χαρακτήρα, που συνοδεύει κάθε καθημερινή ή αυθόρμητη εξόρμηση.

Ανακαλύψτε τη τώρα στα καταστήματα Admiral και online στο www.admiralsports.shop, και αναβαθμίστε τα outfits σας με κομμάτια που συνδυάζουν άνεση, χρώμα και adventurous διάθεση σε κάθε σας στιγμή.