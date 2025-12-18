Massimo Dutti : Νέο κατάστημα, νέα εμπειρία στον Πειραιά

Πρόκειται για την πρώτη παρουσίαση του ανανεωμένου concept store της στην Ελλάδα. Στον χώρο θα είναι διαθέσιμη η πλήρης σειρά ανδρικών και γυναικείων συλλογών Massimo Dutti.

Ο νέος χώρος, συνολικής έκτασης άνω των 1.100 τ.μ., ενσαρκώνει τη σύγχρονη εξέλιξη της Massimo Dutti. Σχεδιασμένος ως εμπειρία και όχι απλώς ως σημείο αγορών, αναδεικνύει τη δέσμευση του brand στην άρτια δεξιοτεχνία, τη φινέτσα και τη διαχρονική κομψότητα.

Το εσωτερικό του καταστήματος υιοθετεί μια μινιμαλιστική αισθητική, με έμφαση στα χειροποίητα υλικά και τα εκλεπτυσμένα φινιρίσματα. Η επένδυση Krion και τα αιωρούμενα μαύρα μεταλλικά ράφια με οργανικές γραμμές οριοθετούν διακριτικά τις διαφορετικές περιοχές του χώρου. Κεραμικά πλακίδια, ξύλινο δάπεδο, ρουστίκ υφές στους τοίχους και μια ζεστή, γήινη παλέτα συνθέτουν μια φιλόξενη και ατμοσφαιρική εμπειρία.

Ο έμμεσος φωτισμός στα γείσα προσθέτει βάθος και φυσικότητα, δημιουργώντας ανεπαίσθητα, κομψά εφέ.

Η ανανεωμένη εικόνα ενοποιεί κάθε σχεδιαστική λεπτομέρεια, ώστε να εκφράζει τη μοναδική αφηγηματική ταυτότητα της Massimo Dutti — τον πυρήνα του brand. Με βάση το πιο εξελιγμένο eco-efficient concept καταστήματος του Ομίλου Inditex, ο χώρος ενσωματώνει καινοτόμες λύσεις που συνδυάζουν μόδα και τεχνολογία, προσφέροντας στους επισκέπτες νέους τρόπους να βιώσουν το shopping.

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

Σχεδιασμένο βάσει του πλέον εξελιγμένου eco-efficient concept του Ομίλου Inditex, το νέο κατάστημα μειώνει την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας κατά περίπου 30% και την κατανάλωση νερού κατά 40% σε σύγκριση με συμβατικά σημεία λιανικής. Μεταξύ των πρακτικών οικολογικής απόδοσης περιλαμβάνεται προηγμένο σύστημα φωτισμού, πλήρως προσαρμοσμένο στην επίπλωση του χώρου, με αποκλειστική χρήση LED. Το σύστημα επιτρέπει επίσης στοχευμένο, μερικό φωτισμό ανά ζώνη, ανάλογα με την ώρα και τις ανάγκες λειτουργίας, καθώς και αυτόματη ενεργοποίηση στους χώρους προσωπικού μέσω αισθητήρων κίνησης.

Ο έλεγχος του κλίματος επιτυγχάνεται μέσω συστήματος εξαερισμού που προσαρμόζεται δυναμικά ανάλογα με την πληρότητα του χώρου, βάσει μετρήσεων CO₂. Ο εγκατεστημένος εξοπλισμός διαθέτει τεχνολογία inverter, ρυθμίζοντας αυτόματα την ισχύ του σύμφωνα με τις ανάγκες θέρμανσης ή ψύξης και βελτιστοποιώντας διαρκώς την κατανάλωση. Η αεροκουρτίνα λειτουργεί μέσω αισθητήρα με τρία επίπεδα απόδοσης, ανάλογα με την εσωτερική θερμοκρασία. Παράλληλα, συστήματα ελέγχου και παρακολούθησης επιτρέπουν απομακρυσμένες μετρήσεις της κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο, διευκολύνοντας τον άμεσο εντοπισμό και τη διόρθωση τυχόν αποκλίσεων που επηρεάζουν την ενεργειακή απόδοση.

Το κτίριο δίνει έμφαση και στην υπεύθυνη διαχείριση του νερού, ενώ οι εσωτερικοί χώροι έχουν σχεδιαστεί ώστε να υποστηρίζουν την ανακύκλωση υλικών.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ PREMIUM ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Με σταθερή παρουσία στην πρώτη γραμμή, εκεί όπου η μόδα συναντά την άριστη εξυπηρέτηση και την τεχνολογία, η Massimo Dutti επενδύει διαρκώς σε εμπειρίες αγορών που εξελίσσονται μαζί με τις ανάγκες των πελατών της. Η προσεκτική, εξατομικευμένη προσέγγιση του προσωπικού συνδυάζεται με καινοτόμες retail τεχνολογίες, δημιουργώντας ένα πρότυπο σύγχρονης εμπειρίας που αναδεικνύει το brand σε αναφορά για το μέλλον του λιανικού εμπορίου.

Το νέο κατάστημα εντυπωσιάζει με μια σειρά από αποκλειστικές υπηρεσίες που αναβαθμίζουν την εμπειρία του shopping. Εκτός από την υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση που προσφέρει το προσωπικό της, η Massimo Dutti εγκαινιάζει τη νέα υπηρεσία Style Advisor by Appointment, μέσω της οποίας οι πελάτες μπορούν να προγραμματίσουν προσωπικό ραντεβού με Style Advisor, απολαμβάνοντας μια απόλυτα tailored εμπειρία.

Τεχνολογία

Σάρωση & Αγορά (Scan & Buy):

Οι πελάτες μπορούν να εντοπίσουν στο κατάστημα τα προϊόντα που τους ενδιαφέρουν και, μέσω της εφαρμογής της μάρκας, να τα σαρώσουν για να λάβουν άμεσα πληροφορίες. Στη συνέχεια, έχουν τη δυνατότητα να τα προσθέσουν απευθείας στο ηλεκτρονικό καλάθι αγορών τους, επιλέγοντας την τοποθεσία παράδοσης που προτιμούν.

Κάντε κράτηση στο κατάστημα (Reserve in Store):

Μέσα από την εφαρμογή, οι πελάτες της Massimo Dutti μπορούν επίσης να κάνουν κράτηση σε επιλεγμένα προϊόντα και να τα παραλάβουν από το κατάστημα της επιλογής τους εντός 24 ωρών.

Εξυπηρέτηση για τις κινητές συσκευές (In-store mobile assistance):

Όλοι οι Sales Assistants είναι εξοπλισμένοι με κινητές συσκευές, ώστε, σε περίπτωση που κάποιο ρούχο δεν είναι διαθέσιμο στο κατάστημα, ο πελάτης να μπορεί να το παραγγείλει επιτόπου ηλεκτρονικά. Η παραγγελία παραδίδεται εντός 48 ωρών, είτε στο κατάστημα είτε στη διεύθυνση που έχει επιλέξει ο πελάτης.