Louis Vuitton FW ’25: Η κινηματογραφική «Οδύσσεια» του Nicolas Ghesquière

Για τη συλλογή Φθινόπωρο-Χειμώνας 2025-2026 του Nicolas Ghesquière για τη Louis Vuitton χρειάστηκε να μεταμορφωθεί ένα εγκαταλελειμμένο κτήριο σιδηροδρομικού γραφείου σε έναν κινηματογραφικό σταθμό, εμπνευσμένο από την έννοια του ταξιδιού, του σινεμά και προσωπικές αναμνήσεις, όπου εκέι διαδραματίστηκε η κινηματογραφική «Οδύσσεια» του creative director.

Η συλλογή εστίασε στις ποικίλες εμπειρίες που συνδέονται με τους σιδηροδρομικούς σταθμούς, από τους συγκινητικούς αποχαιρετισμούς μέχρι τις καθημερινές μετακινήσεις και τα πολυτελή ταξίδια. Ο Ghesquière ήθελε να δημιουργήσει ιστορίες που να αντανακλούν τις διαφορετικές ζωές των ανθρώπων που συναντούμε στις μετακινήσεις μας ή στις ταινίες.

Σύμφωνα με το Kendam, ο σχεδιαστής άντλησε έμπνευση από πολλές κινηματογραφικές ταινίες, όπως οι «Brief Encounters», «2046», «That Obscure Object of Desire», «Snowpiercer» και «Harry Potter and the Sorcerer’s Stone», ενσωματώνοντας κινηματογραφικά στοιχεία στις δημιουργίες του και στην όλη παρουσίαση της συλλογής. Ο χώρος της εκδήλωσης, μια αυλή κοντά στο Gare du Nord, μετατράπηκε σε έναν μοντέρνο και κομψό χώρο αναμονής, θυμίζοντας έργο του Thomas Demand. Στις οθόνες προβάλλονταν εικόνες από ταξιδιώτες που βιάζονταν, δημιουργώντας μια εντυπωσιακή και συναρπαστική ατμόσφαιρα.

Πριν την εκδήλωση, ακούστηκε το «Trans Europe Express» από τους Kraftwerk, προαναγγέλλοντας μια συνεργασία με το θρυλικό ηλεκτρονικό συγκρότημα. Στη συλλογή υπήρχε μια ειδική καψούλα με ρούχα και δερμάτινα αξεσουάρ που παρουσίαζαν την τέχνη από τα εξώφυλλα των άλμπουμ των Kraftwerk.

Διάβασε επίσης: Victoria Beckham και Alexander McQueen FW’ 25: Το power dressing συναντά το αυστηρό βικτωριανό γοτθικό ύφος του McGirr

Η συλλογή των 60 εμφανίσεων παρουσίασε μια ποικιλία στυλ, συνδυάζοντας τεχνικά εξωτερικά ρούχα, φούστες από βελούδο με ρούχα, cargo shorts, πουλόβερ εμπνευσμένα από το New Wave και φούστες με φολντεμένες λεπτομέρειες. Ξεχώρισαν οι ρευστές σιλουέτες, όπως τα διάφανα παλτό, τα λουλουδάτα slip dresses και οι ριχτές τουαλέτες. Καρό κουβέρτες χρησιμοποιήθηκαν ξανά και έγιναν φορέματα και μπλούζες.

Τα μοντέλα κρατούσαν αξεσουάρ, όπως κουβέρτες, κουτιά καπέλων, βιολοντσέλα και βαλίτσες με καθρέπτη. Στη συλλογή υπήρχαν επίσης επανεκδόσεις μεταξωτών μαντηλιών από καλλιτέχνες όπως οι Sol Lewitt, Andrée Putman, César Baldaccini, Richard Peduzzi και Jean-Pierre Raynaud. Τέλος, παρουσιάστηκε η επανέκδοση του πρώτου ρολογιού της Vuitton με κεραμική στεφάνη, σχεδιασμένο από την Gae Aulenti. Η συλλογή αυτή αποτύπωσε την ουσία του ταξιδιού και της κινηματογραφικής αφήγησης, συνδυάζοντας διαφορετικά στυλ και επιρροές με έναν συνεκτικό και ενδιαφέροντα τρόπο.

Εδώ θα δεις μέρος της συλλογής:

Διάβασε επίσης: Valentino-Balenciaga-Coperni FW’ 25: Τι είδαμε στα fashion show των οίκων