LACOSTE ORIGINAL Pour Femme the new eau de parfum

Το 2024 κυκλοφόρησε το Lacoste Original, ένα έντονο και εθιστικό ανδρικό άρωμα που συμβολίζει τη γαλλική κομψότητα.

Με μια διακριτική αναφορά στο πρώτο άρωμα της Lacoste, που κυκλοφόρησε το 1984, εντάσσεται πλήρως στη διαχρονική κληρονομιά του brand και καθιερώθηκε αμέσως ως νέο θεμέλιο της αρωματικής ταυτότητας του Οίκου.

Η Lacoste παρουσιάζει τώρα το θηλυκό alter ego του: το Lacoste Original Pour Femme.

Με την πάροδο των δεκαετιών, το εμβληματικό στυλ του brand εξελίσσεται διαρκώς, δημιουργώντας ολοένα και πιο τολμηρά και εκλεπτυσμένα σχέδια. Σε κάθε σεζόν, οι γυναικείες συλλογές αναδεικνύονται μέσα από κομψές και αισθησιακές δημιουργίες, δίνοντας νέα διάσταση στη χαρακτηριστική γαλλική υπογραφή της Lacoste. Αυτή η νέα ενέργεια αποτυπώνεται πλέον υπέροχα στο Lacoste Original Pour Femme.

LACOSTE ORIGINAL FOR WOMEN

Το Lacoste Original καθιέρωσε ένα αρωματικό πρότυπο με διαχρονική κομψότητα, και τώρα η γυναικεία εκδοχή του, το Lacoste Original Pour Femme, δίνει νέα πνοή σε αυτούς τους εμβληματικούς κώδικες.

Διατηρώντας το ίδιο εκλεπτυσμένο και σύγχρονο ύφος, το νέο αυτό μπουκάλι ξεχωρίζει για την κομψή και λιτή γραμμή του. Οι αποχρώσεις έχουν ανανεωθεί για μια πιο θηλυκή εμφάνιση: το ροζ γυαλί αποκαλύπτει το άρωμα στο εσωτερικό, ενώ το περίγραμμα της ετικέτας και το δαχτυλίδι στο καπάκι είναι σε χρυσή απόχρωση. Ο θρυλικός κροκόδειλος εμφανίζεται και σε αυτή τη νέα δημιουργία, ανάγλυφος στην ετικέτα και χαραγμένος στην κορυφή του καπακιού.

Κομψό και εκλεπτυσμένο, το μπουκάλι Lacoste Original Pour Femme τοποθετείται σε ένα κουτί που αναδεικνύει όλα αυτά τα χαρακτηριστικά στοιχεία.

ELEGANT, CAPTIVATING FRESHNESS

Το Lacoste Original Pour Femme είναι ένα γοητευτικό γαλλικό άρωμα που συνδυάζει κομψότητα, αυθορμητισμό και εκλεπτυσμένη φινέτσα σε απόλυτη ισορροπία. Οι Adriana Medina και Louise Turner είναι οι δύο γυναίκες αρωματοποιοί πίσω από αυτή τη νέα σύνθεση με φρουτώδεις, λουλουδένιες και κεχριμπαρένιες νότες.

“Για εμάς, η Lacoste είναι ένα σύγχρονο brand που συνδυάζει με μοναδικό τρόπο την κομψότητα και την άνεση, πάντα με μια τολμηρή, φρέσκια πινελιά. Αυτή την ενέργεια θέλαμε να αποτυπώσουμε στο Lacoste Original Pour Femme, ένα σύγχρονο άρωμα που αντανακλά την προσωπικότητα της γυναίκας Lacoste. Στη σύνθεση επιλέξαμε τη βανίλια, την οποία συνδυάσαμε με ένα φωτεινό, λουλουδένιο μπουκέτο με ηλιόλουστες νότες, δημιουργώντας ένα έντονο και λαμπερό αρωματικό αποτύπωμα. ”

Adriana Medina and Louise Turner

Το νέο άρωμα ξεκινά με το ζουμερό, δροσερό αχλάδι, που ενισχύεται από ζωηρές νότες τζίντζερ και μανταρινιού. Αυτή η φρουτώδης φρεσκάδα αναδεικνύει την αισθησιακή καρδιά από λουλούδια, μια λαμπερή ανθοδέσμη από γιασεμί και τριαντάφυλλο, που φωτίζεται από μια ζεστή, ηλιόλουστη νότα. Στο τέλος, η βανίλια – σύμβολο της γαλλικής αρωματοποιίας – αποκαλύπτει την διττή φύση της: γλυκιά στην αρχή και, στη συνέχεια, διακριτικά αισθησιακή σε συνδυασμό με νότες κεχριμπαριού, αφήνοντας ένα έντονο και διαρκές άρωμα.

Το Lacoste Original Pour Femme αποπνέει κομψότητα, ελευθερία και αυθορμητισμό. Συνδυάζει αρμονικά την εκλεπτυσμένη θηλυκότητα με μια ζωηρή ενέργεια, σύμφωνα με την υπογραφή του Οίκου.

FRENCH ELEGANCE, PURE AND SIMPLE

Στην καμπάνια του Lacoste Original Pour Homme, με πρωταγωνιστή τον Pierre Niney – το πρόσωπο του ανδρικού αρώματος – εμφανίζεται η Γαλλίδα ηθοποιός και μοντέλο Eva Danino και αναδεικνύεται πρέσβειρα του Lacoste Original Pour Femme.

Ενσαρκώνοντας τη γαλλική γοητεία, φωτογραφήθηκε για αυτή την καμπάνια σε ένα αναγνωρίσιμο σκηνικό: ένα παριζιάνικο διαμέρισμα με παράθυρο που αποκαλύπτει τις χαρακτηριστικές σκεπές του Παρισιού.

Με τα μαλλιά της ελεύθερα, το πρόσωπό της φυσικό και φορώντας ένα ανδρικό πουκάμισο που μοιάζει να έβαλε βιαστικά, ενσαρκώνει απόλυτα το πνεύμα της Lacoste, με τη διαχρονική φρεσκάδα και την αξεπέραστη κομψότητά του.