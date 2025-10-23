Κυκλοφόρησε η Δεύτερη Σεζόν του SR_A engineered by ZARA

«Τα ρούχα οφείλουν να κάνουν τους ανθρώπους να αισθάνονται όμορφα, δυναμικά και να εξυπηρετούν λειτουργικά τον σκοπό τους. Από εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε.» — Samuel Ross

Μετά την πρώτη έκδοση, που καθιέρωσε ένα νέο σχεδιαστικό λεξιλόγιο, αυτό το κεφάλαιο εξελίσσει και τελειοποιεί τη γλώσσα του, βασιζόμενο στα θεμέλιά της.

Ο Ross και η ZARA εμβαθύνουν τον διάλογό τους ανάμεσα στην ακρίβεια του ατελιέ και τη δημοκρατική προσβασιμότητα, μεταφράζοντας τους κώδικες του βιομηχανικού σχεδιασμού σε ενδύματα που προορίζονται εξίσου για την άγρια φύση όσο και για την πόλη. Είναι φτιαγμένα για κίνηση, δύναμη και χάρη.

Ο Ross σχεδιάζει για συνεχή δράση μέσα σε πολλαπλά περιβάλλοντα.

«Είναι το αρχέτυπο του εξερευνητή», λέει ο ίδιος. Οι γραμμές χαλαρώνουν για να ευνοούν τη ροή· οι λαιμοκόψεις ανοίγουν για να αναπνέει το σώμα. Τα μεταλλικά στοιχεία ενσωματώνονται ως δομή και όχι ως διακόσμηση. Ο Ross συνεχίζει να σμιλεύει τη δική του οπτική γλώσσα με ακόμη μεγαλύτερη ακρίβεια, προβάλλοντας ετοιμότητα, ικανότητα και έλεγχο.

Η γλώσσα αυτή ξεκινά από τα υλικά: φελτ βαμβάκι, νάιλον, βρασμένο μαλλί και επεξεργασμένο denim εμφανίζονται μεμονωμένα ή σε συνδυασμό. Οι επιφάνειες υποβάλλονται σε επεξεργασία ώστε να αναδεικνύουν την υφή και το βάρος τους. Οι αποχρώσεις διαμορφώνουν μια γήινη βάση από μπλε σχιστόλιθου, ανοιχτό πηλό, ηφαιστειακό γκρι, καστανό χώμα και μαυρισμένο μαόνι, με ακριβείς πινελιές ηλεκτρικού βιολετί και λαδί εκεί όπου απαιτείται ένταση και αντίθεση.

Το NIWA jacket είναι ένα κομμάτι εξωτερικού ρουχισμού εμπνευσμένο από το κιμονό, με καπιτονέ υφή και ελεγχόμενο όγκο στο σώμα. Στον αριστερό καρπό φέρει ενσωματωμένο μεταλλικό στοιχείο TPU με ανάγλυφο το έμβλημα SR_A, μέρος του ενιαίου συστήματος ταυτότητας της σεζόν.

Το SERRA jacket προσδίδει μια εντελώς νέα νότα στο αρχέτυπο του bomber. Οι λειτουργικές λεπτομέρειες περιλαμβάνουν αυτοκόλλητη λωρίδα Velcro για το όνομα, ασύμμετρο κλείσιμο, ενισχυμένες ραφές και μια χαλαρή, ελαφρώς στενή προς τα κάτω σιλουέτα.

Η SR_A ξεπερνά τις συμβατικές πρακτικές στην προσέγγισή της στο denim. Ένα μακρύ sherpa jacket παρουσιάζει προσεγμένο ξέπλυμα και διαγώνιες λεπτομέρειες, συνδυασμένο με washed straight-leg τζιν που διατηρούν στεγνή, φυσική υφή.

Το SALTO short είναι κομμένο από μαλακό φελτ βαμβάκι με υφή που θυμίζει σουέντ. Τρεις θήκες που ασφαλίζουν με κουμπώματα popper διαχωρίζουν κλειδιά, κέρματα και εργαλεία, εξασφαλίζοντας τάξη και λειτουργικότητα στη μεταφορά.Το ελαφρύ ARC windbreaker είναι κατασκευασμένο από υπενδεδυμένο νάιλον, με κρυφές τσέπες, ρυθμιζόμενο λαιμό–χωνί και κορδόνια στο τελείωμα. Όλα τα κουμπώματα και τα κορδόνια έχουν σχεδιαστεί για πραγματική ρύθμιση, όχι απλώς για διακοσμητικό σκοπό.

Το RIDGE hoodie διαθέτει βαθύ άνοιγμα σε σχήμα V μπροστά και συμπαγή επένδυση, που προσφέρει ζεστασιά χωρίς να καλύπτει υπερβολικά τον λαιμό. Τα ριμπ πλεκτά διατίθενται σε αποχρώσεις εκρού και βιολετί, χρησιμοποιούμενα τόσο ως βασικά στρώματα όσο και ως ορατά χρωματικά στοιχεία που δίνουν ισορροπία στα σύνολα.

Η συλλογή υποδημάτων περιλαμβάνει ένα custom boot με χυτό μεσαίο πάτο και σχέδιο εμπνευσμένο από ορειβατικά μοτίβα. Ένα νέο runner εξελίσσει τη σχεδιαστική γλώσσα της προηγούμενης σεζόν, συνδυάζοντας ιαπωνικό φυτικά επεξεργασμένο δέρμα (veg-tan), βαμβακερά πάνελ με κρόσσια, ανάγλυφες λεπτομέρειες και εξωτερική σόλα από φυσικό καουτσούκ.

Η HYDE 72-hour bag συνδυάζει σουέντ και καμβά, με βαρείς ιμάντες και βουρτσισμένα χυτά μεταλλικά εξαρτήματα. Η εσωτερική διαρρύθμιση της έχει σχεδιαστεί για σύντομα ταξίδια και μεταφορά στο πεδίο. Ένα σακουλάκι λαιμού (neck lanyard pouch) χρησιμοποιεί ψεύτικη γούνα, νάιλον και κορδόνι από βουρτσισμένο βαμβάκι για κλειδιά, τηλέφωνο και ένα μικρό εργαλείο.«Υπάρχει ομορφιά σε κάτι που κερδίζει τη θέση του μέσα από τη χρησιμότητά του», λέει ο Ross.

«Δημιουργώ ενδύματα που εστιάζουν στην ανθεκτικότητα, την αυτοέκφραση, τη δύναμη και τη χρηστικότητα. Τιμούν μια διαφορετική εμπειρία.»