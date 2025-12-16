Kalogirou παρουσιάζει τη Holiday Campaign 2025: “Touch of Light”

Η Kalogirou καλωσορίζει τη φετινή γιορτινή περίοδο παρουσιάζοντας την καμπάνια “Touch of Light” μια ωδή στην κομψότητα, το συναίσθημα και τη διακριτική μαγεία που μας αγγίζει κάθε φορά που ο Δεκέμβρης επιστρέφει.

Εμπνευσμένη από τη στιγμή που επανασυνδεόμαστε με την αθωότητα και την προσμονή των παιδικών μας χρόνων, η καμπάνια δημιουργεί έναν κόσμο φωτός, φαντασίας και σύγχρονης πολυτέλειας.

Σε ένα σκηνικό που κυριαρχείται από βαθιές κόκκινες αποχρώσεις και βιτρό στοιχεία που λούζουν τον χώρο με πολύχρωμες αντανακλάσεις, δύο φιγούρες–σύμβολα στιλιστικής κομψότητας και σιωπηρής δύναμης ζωντανεύουν μέσα από μια ατμόσφαιρα ονείρου. Οι κινήσεις, η αισθητική και η σχεδόν παιχνιδιάρικη ακαμψία τους υπενθυμίζουν πως κάτω από κάθε λαμπερή εμφάνιση υπάρχει μια διαχρονική ανάγκη για τρυφερότητα, θαλπωρή και αυθεντική ανθρώπινη σύνδεση όπως τότε που όλα είχαν την απλότητα και τη μαγεία της παιδικής ηλικίας.

Οι αναμνήσεις λειτουργούν σαν φωτεινοί δείκτες νοσταλγίας, εκφράζοντας την εσωτερική ματιά, την ανεμελιά και την πίστη που παραμένει αναλλοίωτη μέσα στον χρόνο. Γιατί στην εορταστική περίοδο, όλοι επιστρέφουμε έστω για λίγο στη γλυκιά προσμονή ενός δώρου: όχι για την υλική του αξία, αλλά για το συναίσθημα που το συνοδεύει.

Το κεντρικό μήνυμα της καμπάνιας συνοψίζεται στη φράση:

“This season, we invite not just the finer moments, but the heart remembering how it felt -softly, purely- to believe. Beneath elegance, beats the heart of a child who still believes.”

Με την “Touch of Light”, η Kalogirou αναδεικνύει με ξεχωριστό τρόπο τη σύνδεση ανάμεσα στο διαχρονικό στυλ και τη συναισθηματική εμπειρία, μεταμορφώνοντας την έννοια του gifting σε μια πράξη που υπερβαίνει το υλικό. Η καμπάνια γιορτάζει τη μαγεία των Χριστουγέννων την τρυφερότητα, τη γλυκιά προσμονή και την καθαρή χαρά του να επιτρέπεις στον εαυτό σου να πιστέψει ξανά