JENNA DOE – BERSHKA μια συνεργασία για να ανακαλύψεις την pop μουσική του μέλλοντος

Η τραγουδίστρια εντάσσεται σε αυτό το project που συνδέει τη νέα γενιά μουσικών δημιουργών με το παγκόσμιο κοινό. Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, η BERSHKA θα παράγει και θα παρουσιάσει σε αποκλειστικότητα μέσα από τα κοινωνικά της δίκτυα το τραγούδι «Tonight I want you», τη νέα κυκλοφορία της Jenna Doe. Με αυτόν τον τρόπο, η BERSHKA MUSIC εδραιώνει το ρόλο της ως πλατφόρμα προώθησης νέων καλλιτεχνών και επαναβεβαιώνει τη δέσμευσή της στην καινοτομία.

Σε συνεργασία με τη Sony Music και το Gallery Sessions, η BERSHKA MUSIC έχει καθιερωθεί ως βασικός χώρος για την ανακάλυψη και την ανάδειξη νέων ταλέντων. Μέσα από έναν συνδυασμό μουσικής παραγωγής, οπτικοακουστικού περιεχομένου και ψηφιακών στρατηγικών, το project έχει βοηθήσει πολλούς ανερχόμενους καλλιτέχνες να αναπτύξουν την καριέρα τους και να αποκτήσουν διεθνή προβολή.

Με φρέσκο και μαγνητικό στυλ, η Jenna Doe έχει εξελιχθεί σε μία από τις πιο υποσχόμενες φωνές της νέας pop σκηνής. Το στυλ της συνδυάζει άμεσους, ειλικρινείς στίχους με έναν καθηλωτικό ήχο που συνδέεται άμεσα με μια γενιά που αναζητά αυθεντικότητα και ενέργεια στη μουσική.

Το «Tonight I want you» αποτελεί το καλύτερο δείγμα της καλλιτεχνικής της προσωπικότητας: ένα δυναμικό τραγούδι, γεμάτο στάση ζωής, με ένα αξέχαστο ρεφρέν που σε προσκαλεί να χαθείς στη στιγμή. Με αυτή τη συνεργασία, η Jenna επιβεβαιώνει το μοναδικό της στυλ και δείχνει γιατί είναι μια από τις καλλιτέχνιδες που αξίζει να παρακολουθήσουμε στο νέο κύμα της pop.

Η BERSHKA MUSIC και η Jenna Doe προσκαλούν τους fans να ανακαλύψουν αυτή τη νέα εποχή, όπου η μόδα και η μουσική ενώνονται για να προωθήσουν τα ανερχόμενα ταλέντα και να επαναπροσδιορίσουν τη σύγχρονη παγκόσμια pop σκηνή.

Σχετικά με τη Jenna Doe:

Η Jenna Doe είναι μια ανερχόμενη pop καλλιτέχνιδα από το Τορόντο, που πλέον ζει στο Λος Άντζελες, και επαναπροσδιορίζει το τι σημαίνει να συνδυάζεις την ευαλωτότητα με τη στάση. Δημιουργεί έναν ήχο που παντρεύει τα λαμπερά pop hooks με την αμεσότητα του indie-punk, μαγεύοντας τους ακροατές με το κοφτερό στιχουργικό της ταλέντο και την τολμηρή αφήγηση.

Η καριέρα της ξεκίνησε στο TikTok, όπου δημιούργησε γρήγορα ένα αφοσιωμένο κοινό, μοιράζοντας τραγούδια που μιλούσαν για την queer ταυτότητα, τον χωρισμό και την αυτοανακάλυψη. Τα τραγούδια-σταθμοί «Pink Slips» και «Shapeshift» δείχνουν την ικανότητά της να μετατρέπει τα πιο ωμά συναισθήματα σε ύμνους που είναι τόσο οικείοι όσο και αλησμόνητοι, συγκεντρώνοντας εκατομμύρια ακροάσεις σε διαφορετικές πλατφόρμες.

Μια καλλιτέχνιδα εκ φύσεως, με μια τολμηρή φωνή για την εκπροσώπηση, η Jenna φέρνει ειλικρίνεια και χαρακτήρα σε κάθε της θέμα, ισορροπώντας την εξομολογητική οικειότητα με ειρωνική, ατρόμητη αυτοπεποίθηση. Αφού άφησε το Berklee College of Music για να αφοσιωθεί πλήρως στην τέχνη της, χαράζει πλέον τη δική της πορεία ως μία από τις πιο συναρπαστικές νέες φωνές της pop: ακατέργαστη, αδιαπραγμάτευτη και αδύνατο να την αγνοήσεις.

Με ένα συνεχώς διευρυνόμενο ρεπερτόριο, μια ζωντανή online παρουσία και ένα fan base που αντανακλάται στη μουσική της, η Jenna Doe είναι κάτι πολύ περισσότερο από μια πολλά υποσχόμενη καλλιτέχνιδα – είναι εδώ για να μείνει.