JACADI PARIS: Νέα Χριστουγεννίατικη συλλογή

Ανακαλύψτε τη νέα Χριστουγεννιάτικη συλλογή στο κατάστημα Jacadi Paris στην Κηφισιά και ζήστε από κοντά όλη τη μαγεία των εορτών.

Ένας μαγευτικός χειμώνας

Αφεθείτε στη χειμωνιάτικη μαγεία της νέας συλλογής Jacadi Paris, που κυκλοφορεί ειδικά για την εορταστική περίοδο.

Απαλές αποχρώσεις μέντας, ασημί, γκρι και απαλού λευκού φωτίζουν τα κομψά σύνολα, τα οποία στολίζονται με λεπτομέρειες υψηλής ραπτικής: φιόγκους, λαμπερά κουμπιά και εκλεπτυσμένα σμοκιν.

Η συλλογή, εμπνευσμένη από έναν ονειρικό, παραμυθένιο κόσμο καλεί μικρούς και μεγάλους να ζήσουν ένα χειμερινό παραμύθι που συνδυάζει αρμονικά την παράδοση με μια σύγχρονη αισθητική, χαρίζοντας στιγμές αξέχαστης οικογενειακής θαλπωρής.

Χριστούγεννα γεμάτα χρώμα

Καθώς πλησιάζουν οι γιορτές, η Jacadi γιορτάζει την κομψότητα μέσα από μια παλέτα φωτεινών, ζωντανών χρωμάτων.

Το εμβληματικό κόκκινο και το απαλό ροζ δίνουν ζωντάνια σε φορέματα από βελούδο και λουλουδάτο ζακάρ, ενώ το ναυτικό μπλε παρεμβαίνει διακριτικά για να προσθέσει μια πινελιά εκλεπτυσμένης αρμονίας.

Οι λαμπερές τούλινες φούστες και οι παστέλ τουτού ολοκληρώνουν την εορταστική εικόνα, δημιουργώντας σύνολα ιδανικά για να συνοδεύσουν τις πιο πολύτιμες οικογενειακές στιγμές.